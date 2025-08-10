“Il Milan è stato anche tuo”, lutto dolorosissimo | La bandiera rossonera non ce l’ha fatta: devastante addio per i tifosi
L’addio straziante alla bandiera rossonera dopo una lunga malattia che non ha lasciato scampo: i tifosi lo ricordano ancora.
Il mondo del calcio è a lutto dopo la morte di uno dei calciatori che ha fatto la storia del Milan negli ultimi anni.
Non si tratta di un membro del club allenato da Massimiliano Allegri e gestito da Igli Tare, ma è comunque un elemento che la società non ha dimenticato.
I maggiori quotidiani sportivi e di cronaca, nazionali e locali, ne hanno parlato per dedicare un ricordo, con la speranza che la sua esperienza non venga dimenticata.
Vogliamo regalare noi un ricordo di quello che è stato e che ha dato per questo meraviglioso sport.
Si è spento dopo una lunga malattia
Stiamo parlando di Enrico Luigi Lanzi, ex calciatore che negli anni è riuscito a collezionare 33 presenze in Serie A, anche con la maglia rossonera. Giocava in difesa e tante volte è riuscito a garantire la porta inviolata della squadra lombarda durante le partite più difficili e impegnative. Cresciuto nelle giovanili del club ( che è stata da sempre la sua squadra del cuore) ha militato anche per il Varese e il Perugia.
La lunga malattia che lo assillava da tempo gli ha fatto lasciare questo mondo troppo presto, a soli 72 anni. Ha lasciato la sua famiglia a Spessa, in provincia di Pavia, paesino di 600 abitanti dov’era nato nel 1953.
Una carriera meravigliosa
Inutile dire che il calcio è stata una parte importantissima della sua vita che gli ha regalato emozioni forti e soddisfazioni indelebili, per lui e per chi lo ha voluto davvero bene. Fin da ragazzino la sua passione fortissima per questo sport si è trasformata nel suo modo di vivere e vedere la vita: inizia nelle giovanili rossonere, per poi partire da professionista con il Cesena in Serie B nel 1972, diventando uno dei protagonisti della storica promozione nella massina Serie.
Successivamente c’è stato il tanto sognato debutto in Serie A con la maglia del Milan, avvenuto il 9 dicembre del 1973 proprio a San Siro nella partita contro la Fiorentina. Nella stessa stagione giocherà la finale di Coppa delle Coppe, poi persa dal Milan a Rotterdam contro il Magdeburgo. La sua carriera è poi continuata con il Monza, per poi proseguire nel Campobasso, nella Paganese e nel Broni, fino a diventare allenatore del Pavia e infine del Voghera. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore della sua famiglia, degli amici e di chi lo ha voluto bene.