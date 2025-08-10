10 Agosto 2025

“Il Milan è stato anche tuo”, lutto dolorosissimo | La bandiera rossonera non ce l’ha fatta: devastante addio per i tifosi

Gianluca Merla 10 Agosto 2025
“Il Milan è stato anche tuo”, lutto dolorosissimo | La bandiera rossonera non ce l’ha fatta: devastante addio per i tifosi

Lutto- istock- napolipiu.com

L’addio straziante alla bandiera rossonera dopo una lunga malattia che non ha lasciato scampo: i tifosi lo ricordano ancora.

Il mondo del calcio è a lutto dopo la morte di uno dei calciatori che ha fatto la storia del Milan negli ultimi anni.

Non si tratta di un membro del club allenato da Massimiliano Allegri e gestito da Igli Tare, ma è comunque un elemento che la società non ha dimenticato.

I maggiori quotidiani sportivi e di cronaca, nazionali e locali, ne hanno parlato per dedicare un ricordo, con la speranza che la sua esperienza non venga dimenticata.

Vogliamo regalare noi un ricordo di quello che è stato e che ha dato per questo meraviglioso sport.

Si è spento dopo una lunga malattia

Stiamo parlando di Enrico Luigi Lanzi, ex calciatore che negli anni è riuscito a collezionare 33 presenze in Serie A, anche con la maglia rossonera. Giocava in difesa e tante volte è riuscito a garantire la porta inviolata della squadra lombarda durante le partite più difficili e impegnative. Cresciuto nelle giovanili del club ( che è stata da sempre la sua squadra del cuore) ha militato anche per il Varese e il Perugia.

La lunga malattia che lo assillava da tempo gli ha fatto lasciare questo mondo troppo presto, a soli 72 anni. Ha lasciato la sua famiglia a Spessa, in provincia di Pavia, paesino di 600 abitanti dov’era nato nel 1953.

Lanzi- facebook- napolipiu.com

Una carriera meravigliosa

Inutile dire che il calcio è stata una parte importantissima della sua vita che gli ha regalato emozioni forti e soddisfazioni indelebili, per lui e per chi lo ha voluto davvero bene. Fin da ragazzino la sua passione fortissima per questo sport si è trasformata nel suo modo di vivere e vedere la vita: inizia nelle giovanili rossonere, per poi partire da professionista con il Cesena in Serie B nel 1972, diventando uno dei protagonisti della storica promozione nella massina Serie.

Successivamente c’è stato il tanto sognato debutto in Serie A con la maglia del Milan, avvenuto il 9 dicembre del 1973 proprio a San Siro nella partita contro la Fiorentina. Nella stessa stagione giocherà la finale di Coppa delle Coppe, poi persa dal Milan a Rotterdam contro il Magdeburgo. La sua carriera è poi continuata con il Monza, per poi proseguire nel Campobasso, nella Paganese e nel Broni, fino a diventare allenatore del Pavia e infine del Voghera. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore della sua famiglia, degli amici e di chi lo ha voluto bene.

Altro

de laurentiis-leggo.it-napolipiu.com

De Laurentiis chiude il colpaccio di nascosto: preso il centrocampista del Como | C’è il comunicato ufficiale

Lorenzo Gulotta 10 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (4)

Maledetta Premier League: preso il sogno di mercato di Conte | Si attende solo l’annuncio

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025
formula1-skysport-napolipiu.com

ULTIM’ORA FORMULA 1: 3 piloti esclusi dal Mondiale | L’annuncio ufficiale della FIA

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025
Gattuso Lapresse Napolipiu

Prima gioca per l’Italia, poi la rinnega: smacco terribile alla Nazionale | Gattuso non potrà convocarlo

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025
Insigne (lapresse) - napolipiu

No della Lazio, Insigne firma con una diretta concorrente | Accordo di un anno con opzione per il 2°

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025
inzaghi-lapresse-napolipiu.com

Inter e Inzaghi ai ferri corti: chiesto un pesante rimborso al tecnico | Arriva la denuncia di Oaktree

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025

Ultimissime

lutto-istock-napolipiu.com

“Il Milan è stato anche tuo”, lutto dolorosissimo | La bandiera rossonera non ce l’ha fatta: devastante addio per i tifosi

Gianluca Merla 10 Agosto 2025
090fb0db77

Corriere dello Sport: “È kdb la grande bellezza”

redazione 10 Agosto 2025
de laurentiis-leggo.it-napolipiu.com

De Laurentiis chiude il colpaccio di nascosto: preso il centrocampista del Como | C’è il comunicato ufficiale

Lorenzo Gulotta 10 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (4)

Maledetta Premier League: preso il sogno di mercato di Conte | Si attende solo l’annuncio

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025
formula1-skysport-napolipiu.com

ULTIM’ORA FORMULA 1: 3 piloti esclusi dal Mondiale | L’annuncio ufficiale della FIA

Lorenzo Gulotta 9 Agosto 2025