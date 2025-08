Il Man United svende, gode la Serie A: tornano De Ligt e Zirkzee | Due colpi da scudetto

Il Manchester United è pronto a portare avanti una vera e propria svendita. In A tornano due vecchie conoscenze.

Il Manchester United di Ruben Amorim è pronto a ripartire da zero. Da diversi anni oramai, lo storico club inglese, vive nell’oblio più profondo. Sia in Premier League sia in Europa. I Red Devils non riescono a risalire la china di un campionato che per loro è diventato sempre più complesso.

Nemmeno i tanti acquisti effettuati nel corso di questi anni si sono rivelati vincenti, tant’è che si è sempre parlato di una squadra deludente e non in grado di rispettare le aspettative di inizio stagione. Oramai i ricordi con Sir Alex Ferguson sono lontani e realmente nessun tecnico è riuscito a imporsi.

La piazza di Manchester sponda United è diventata praticamente invivibile. Mentre gli storici rivali della stessa città, i Citizens, stanno ottenendo qualsiasi trofeo immaginabile con Pep Guardiola, compresa la prima storica Champions League, lo United fatica a portare avanti il campionato.

E proprio lo scorso anno è stato a dir poco disastroso. I Red Devils hanno chiuso l’annata 2024/2025 al 15esimo posto. Una posizione inimmaginabile, anche per il più pessimista dei tifosi. La zona retrocessione era lontana solamente tre posizioni: insomma un vero e proprio disastro per il club.

Una stagione da dimenticare

Alla pessima posizione in classifica in Premier, va aggiunta anche una clamorosa finale persa. Stiamo parlando dell’ultimo atto della UEFA Europa League giocato e perso contro il Tottenham di Postecoglu. Gli Spurs si sono imposti per 1-0 nel corso della finale che si è giocata al San Mamés di Bilbao.

Adesso è il momento di ripartire per il Manchester e questa estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Tanti i giocatori in partenza o già partiti come ad esempio Rashford che è approdato in prestito al Barcellona. Ma tra i vari nomi troviamo due vecchie conoscenze del calcio italiano.

Il ritorno in Italia

Stiamo parlando di De Ligt e Zirkzee. Il primo ha avuto un passato glorioso alla Juventus che lo aveva a sua volta prelevato dall’Ajax. Da diverso tempo però, il giocatore, sembra essere ai margini del progetto e dunque con ogni probabilità verrà ceduto nel corso delle prossime settimane.

Lo stesso discorso vale per l’olandese Zirkzee. Con la maglia dello United non è riuscito a impressionare, come ad esempio gli era riuscito a Bologna. Anche lui è in partenza. E ai due giocatori potrebbero potenzialmente pensarci le big del calcio italiano, che li riporterebbero nella Penisola. Vedremo se ci saranno sviluppi.