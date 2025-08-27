Il gol di De Bruyne era fuorigioco: chiesta la ripetizione di Sassuolo-Napoli | Presentato documento alla FIGC
La rete di De Bruyne a Sassuolo ha scatenato tantissime polemiche. Ci potrebbero essere degli strascichi dopo la gara.
Kevin De Bruyne è stato il protagonista assoluto del debutto stagionale del Napoli a Reggio Emilia. Bastano trenta secondi per far capire al pubblico perché l’ex Manchester City fosse il colpo più atteso del mercato azzurro: un destro alto, ma sufficiente a scaldare i tifosi. A 34 anni e 56 giorni, il belga diventa il giocatore di movimento più anziano a esordire titolare dal 1994/95, ma il suo impatto va oltre i numeri. Conte ha costruito l’assetto offensivo intorno a lui, schierandolo dietro a Lucca in una linea a quattro che ne esalta qualità e visione di gioco.
Il primo tempo di De Bruyne alterna lampi di classe a qualche passaggio impreciso, naturale conseguenza dell’adattamento a un nuovo contesto tattico. La disponibilità al sacrificio e la capacità di muoversi tra le linee, però, dimostrano già quanto potrà incidere nella stagione. Conte lo segue da vicino, consapevole che il belga è il faro del suo progetto tecnico, l’uomo in grado di trasformare un buon Napoli in una squadra da vertice europeo.
La consacrazione arriva al 57’, con un calcio di punizione che sorprende tutti. Né Di Lorenzo né Lucca toccano la traiettoria, il rimbalzo inganna Turati e il Mapei esplode al grido di «Kevin». È il momento simbolo della partita, l’attimo in cui De Bruyne suggella il suo nuovo inizio in Italia.
Accanto a lui, McTominay si conferma affidabile e Politano incisivo, ma l’immagine che resterà impressa è quella del belga che festeggia sotto il settore ospiti. Napoli ha già trovato il suo nuovo leader tecnico e carismatico: il sorriso di Conte a bordo campo ne è la prova più evidente.
Il gol di De Bruyne e la scintilla della polemica
La vittoria del Napoli contro il Sassuolo è stata segnata dall’esordio con gol di Kevin De Bruyne, ma anche da una coda di discussioni. Tancredi Palmeri, noto cronista, ha infatti acceso il dibattito sulla regolarità della rete, ipotizzando un’irregolarità che avrebbe potuto cambiare il volto del match.
Al centro delle critiche c’è un presunto fuorigioco di Lorenzo Lucca, posizionato davanti al portiere al momento della punizione calciata dal belga. Secondo Palmeri, la posizione dell’attaccante avrebbe dovuto portare all’annullamento del gol, perché ritenuta influente nello sviluppo dell’azione.
Le accuse e la decisione arbitrale
Sul proprio profilo X, Palmeri è stato netto: «Lucca è ampiamente in fuorigioco con gamba destra, omero e testa. Non è in discussione la posizione, ma che fosse attiva». La valutazione arbitrale, invece, è andata in senso opposto, convalidando la rete e giudicando il movimento dell’attaccante non determinante.
Per il giornalista si tratta di un errore evidente, che rischia di oscurare il debutto vincente di De Bruyne e il sorriso di Conte. La discussione resta aperta: per alcuni un episodio marginale, per altri un caso da moviola che alimenta ancora una volta il dibattito sul VAR e sull’interpretazione del fuorigioco.