27 Agosto 2025

Il gol di De Bruyne era fuorigioco: chiesta la ripetizione di Sassuolo-Napoli | Presentato documento alla FIGC

Marco Fanfani 27 Agosto 2025
FIGC

FIGC - napolipiu.com

La rete di De Bruyne a Sassuolo ha scatenato tantissime polemiche. Ci potrebbero essere degli strascichi dopo la gara.

Kevin De Bruyne è stato il protagonista assoluto del debutto stagionale del Napoli a Reggio Emilia. Bastano trenta secondi per far capire al pubblico perché l’ex Manchester City fosse il colpo più atteso del mercato azzurro: un destro alto, ma sufficiente a scaldare i tifosi. A 34 anni e 56 giorni, il belga diventa il giocatore di movimento più anziano a esordire titolare dal 1994/95, ma il suo impatto va oltre i numeri. Conte ha costruito l’assetto offensivo intorno a lui, schierandolo dietro a Lucca in una linea a quattro che ne esalta qualità e visione di gioco.

Il primo tempo di De Bruyne alterna lampi di classe a qualche passaggio impreciso, naturale conseguenza dell’adattamento a un nuovo contesto tattico. La disponibilità al sacrificio e la capacità di muoversi tra le linee, però, dimostrano già quanto potrà incidere nella stagione. Conte lo segue da vicino, consapevole che il belga è il faro del suo progetto tecnico, l’uomo in grado di trasformare un buon Napoli in una squadra da vertice europeo.

La consacrazione arriva al 57’, con un calcio di punizione che sorprende tutti. Né Di Lorenzo né Lucca toccano la traiettoria, il rimbalzo inganna Turati e il Mapei esplode al grido di «Kevin». È il momento simbolo della partita, l’attimo in cui De Bruyne suggella il suo nuovo inizio in Italia.

Accanto a lui, McTominay si conferma affidabile e Politano incisivo, ma l’immagine che resterà impressa è quella del belga che festeggia sotto il settore ospiti. Napoli ha già trovato il suo nuovo leader tecnico e carismatico: il sorriso di Conte a bordo campo ne è la prova più evidente.

Il gol di De Bruyne e la scintilla della polemica

La vittoria del Napoli contro il Sassuolo è stata segnata dall’esordio con gol di Kevin De Bruyne, ma anche da una coda di discussioni. Tancredi Palmeri, noto cronista, ha infatti acceso il dibattito sulla regolarità della rete, ipotizzando un’irregolarità che avrebbe potuto cambiare il volto del match.

Al centro delle critiche c’è un presunto fuorigioco di Lorenzo Lucca, posizionato davanti al portiere al momento della punizione calciata dal belga. Secondo Palmeri, la posizione dell’attaccante avrebbe dovuto portare all’annullamento del gol, perché ritenuta influente nello sviluppo dell’azione.

De Bruyne
De Bruyne – fonte lapresse – napolipiu.com

Le accuse e la decisione arbitrale

Sul proprio profilo X, Palmeri è stato netto: «Lucca è ampiamente in fuorigioco con gamba destra, omero e testa. Non è in discussione la posizione, ma che fosse attiva». La valutazione arbitrale, invece, è andata in senso opposto, convalidando la rete e giudicando il movimento dell’attaccante non determinante.

Per il giornalista si tratta di un errore evidente, che rischia di oscurare il debutto vincente di De Bruyne e il sorriso di Conte. La discussione resta aperta: per alcuni un episodio marginale, per altri un caso da moviola che alimenta ancora una volta il dibattito sul VAR e sull’interpretazione del fuorigioco.

Altro

elmas fabian ruiz-calcionapoli24-napolipiu.com

Non solo Elmas: altro clamoroso ritorno per il Napoli | Conte adesso ha il centrocampo migliore d’Europa

Lorenzo Gulotta 26 Agosto 2025
Lookman

LOOKMAN ALLA ROMA: colpo col botto degli ultimi giorni | Scambio folle con l’Atalanta

Marco Fanfani 26 Agosto 2025
Sorteggio Champions

GAFFE DELLA UEFA: rivelato il sorteggio di Champions dell’Inter | È il peggiore possibile

Marco Fanfani 26 Agosto 2025
Gennaro Gattuso (LaPresse) Napolipiu

Gattuso inizia a tremare: primo forfait per il Mondiale | Il gioiello azzurro non è convocabile

Lorenzo Gulotta 26 Agosto 2025
Balotelli

Né Napoli e né Cagliari: Balotelli firma con un altro club di Serie A | Fissata la data di presentazione

Lorenzo Gulotta 26 Agosto 2025
Milan

Champions, scudetti e gol pesanti al Milan: oggi è finito a lavorare in radio | La carriera da allenatore è fallita

Marco Fanfani 26 Agosto 2025

Ultimissime

FIGC

Il gol di De Bruyne era fuorigioco: chiesta la ripetizione di Sassuolo-Napoli | Presentato documento alla FIGC

Marco Fanfani 27 Agosto 2025
L'AUDI CUP DI DE LAURENTIIS; L'AUTOBUS E LO SCUDETTO. POI LA SFIDA TRA SARRISMO E CHOLISMO

Napoli, sprint finale per Hojlund. Mandarini (Corriere dello Sport): «Accordo vicino con lo United»

redazione 27 Agosto 2025
elmas fabian ruiz-calcionapoli24-napolipiu.com

Non solo Elmas: altro clamoroso ritorno per il Napoli | Conte adesso ha il centrocampo migliore d’Europa

Lorenzo Gulotta 26 Agosto 2025
Lookman

LOOKMAN ALLA ROMA: colpo col botto degli ultimi giorni | Scambio folle con l’Atalanta

Marco Fanfani 26 Agosto 2025
Conte

Conte: «Campionato equilibrato, tornano le tre grandi. De Bruyne? In Italia nel momento migliore»

redazione 26 Agosto 2025