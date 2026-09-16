Il design italiano protagonista a Malta, crescono le esportazioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il design italiano torna protagonista a Malta, con arredamento, illuminazione e alta gioielleria al centro dell’edizione 2026 dell’Italian Design Day. Dal 28 settembre al 3 ottobre, una selezione di aziende italiane parteciperà a DesignMT, la principale manifestazione fieristica maltese dedicata al settore, organizzata dalla Malta Crafts Foundation. L’iniziativa è stata presentata dall’Ambasciata d’Italia a Valletta, guidata dall’ambasciatrice Valentina Setta. L’appuntamento coincide con il centenario dell’Italian Trade Agency (ICE).

Fondata nel 1926, l’Agenzia promuove le imprese e i prodotti italiani sui mercati internazionali. Secondo il nuovo “Purchasing Guide for Italian Design and Furniture in Malta 2026”, nel 2025 le esportazioni italiane di mobili per la casa e il soggiorno hanno raggiunto quota 47,93 milioni di euro. Le esportazioni di sistemi per cucina sono aumentate da 19,94 milioni di euro nel 2024 a 21,50 milioni nel 2025, raggiungendo 10,31 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2026. Per l’alta gioielleria, le esportazioni si sono attestate a 12,51 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2026, a fronte dei 18,77 milioni registrati nell’intero 2025.

A Valletta, l’Auberge d’Aragon ospiterà le creazioni di Gioie 1978 Milano e Izzo Carlo Jewelry. Fortress Builders presenterà invece soluzioni di illuminazione architettonica firmate iGuzzini. Il 29 settembre, l’Istituto Italiano di Cultura ospiterà l’incontro “Re-Design. Milan Paradigm”, con la partecipazione della curatrice Chiara Spangaro e dell’architetto Carlo Terpolilli. Gli incontri B2B tra le aziende italiane e gli operatori maltesi sono in programma il primo ottobre. Il programma è promosso dall’Ambasciata d’Italia, dall’Italian Trade Agency e dall’Istituto Italiano di Cultura.

– Foto Pexels.com –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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