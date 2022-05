Il Cosenza batte il Vicenza e resta in B. I tifosi veneti: “Scimmie calabresi e africane”. La denuncia

Il Cosenza resta B e il Vicenza retrocede in C, dai tifosi Veneti offese razziste. La denuncia del Movimento Neoborbonico

Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza allo stadio ‘San Vito’ nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza in serie B. I veneti, che avevano vinto l’andata 1-0, retrocedono in serie C.

La gara era stata al centro di alcune polemiche per alcuni messaggi di stampo razzista provenienti dalla tifoseria Veneta, come ha denunciato sui social, Gennaro De Crescenzo, Presidente del Movimento Neoborbonico:

“Scimmie calabresi e africane” 2 – “veneti razzisti” 0.

“Il Cosenza resta in b e il Vicenza retrocede in c. In occasione dello spareggio Vicenza-Cosenza per restare in B, un tifoso veneto, tra i soliti e diffusi cori antimeridionali, si era fatto notare per alcune frasi che gli sono costate un daspo e un’inchiesta (“ricacciamoli in Africa, terroni morite, scimmie calabresi”). Da brividi i collegamenti con gli antichi razzismi del veneto-sabaudo Cesare Lombroso…

Nel ritorno in Calabria, dopo l’1 a 0 dell’andata, il Cosenza ha battuto i vicentini per 2 a 0 mandandoli in serie C. La questione meridionale e il problema del razzismo non si risolvono in questo modo ma Il calcio non è “solo calcio” e ogni tanto ci concede pure qualche piccola e bella soddisfazione carica di orgoglio calabrese-meridionale!”.