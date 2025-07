Il Chelsea mette la bancarella, il Napoli fa la spesa grossa | Colpaccio a prezzo di saldo

Il Chelsea è pronto a cedere diversi giocatori vista la folta rosa. Il Napoli allora ne approfitta per compiere un colpaccio.

Il Napoli ha chiuso la stagione 2024/2025 con il trionfo in campionato, conquistando il quarto scudetto della propria storia. La vittoria decisiva è arrivata all’ultima giornata contro il Cagliari. Antonio Conte ha guidato con determinazione la squadra partenopea, firmando un vero e proprio capolavoro.

Fondamentale anche il lavoro della dirigenza, con il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis che sono stati in grado di costruire una rosa solida e ambiziosa anche nonostante l’addio di Kvaratskhelia a gennaio. L’intesa tra i due ha portato risultati immediati e adesso il Napoli sta tornando a sognare grazia a un grande progetto tecnico.

Il mercato ha preso il via con un colpo da copertina: Kevin De Bruyne. Il belga, rimasto senza contratto dopo l’esperienza con il City di Pep Guardiola, ha deciso di sposare il progetto azzurro ed è stato subito ingaggiato. Ma non è finita qui sul fronte delle entrate che sono arrivate e che, probabilmente, continueranno a farlo.

Nelle ultimissime ore è stato annunciato Noa Lang. Il giocatore, proveniente dal PSV, andrà a rafforzare il reparto offensivo dei partenopei. A breve il club ufficializzerà anche un altro colpo per il presente ma soprattutto per il futuro visto la sua giovane età, la sua personalità e le sue possibilità di crescita.

Un mercato senza paragoni

Stiamo parlando di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Nelle prossime ore è attesa la firma del contratto e andrà a dare un’alternativa in più a Lukaku in avanti. Occhio poi alla trattativa in fase avanzata tra il Napoli e il Torino per Ngonge e Milinkovic-Savic. Il primo è oramai a un passo dal trasferimento ai granata.

Dopo un anno e mezzo poco brillante con gli azzurri, è pronto a trovare il possibile riscatto in Piemonte. Si muoverà in prestito oneroso da 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a ben 11 milioni. Il portiere serbo invece, quasi sicuramente sarà l’erede di Meret. Ha già dato il suo consenso per il trasferimento.

In entrata non ci si ferma

Il Napoli poi, nelle ultime ore, starebbe dando un’occhiata in casa Chelsea. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Blues stanno pianificando una maxi operazione in uscita per fare cassa, con una quindicina di giocatori destinati a lasciare il club in estate. Sono ovviamente vari i nomi dei calciatori in partenza.

Da Joao Felix, passando per Chilwell sino a Disasi. Ma ce n’è uno che interessa al Napoli in particolar modo. Stiamo parlando di Sterling. Il giocatore offensivo potrebbe ingolosire e non poco il ds Manna che dunque nelle prossime ore potrebbe decidere di muoversi in tal senso. Vedremo se ci saranno sviluppi.