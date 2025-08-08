Il castello del Milan è già crollato: Igli Tare si dimette | Furlani si accorda con un altro DS
Il Milan sembrava pronto a ripartire da zero ma adesso tutto è già crollato: Igli Tare è pronto a dare le proprie dimissioni.
Dopo annate alquanto difficile a seguito della vittoria dello scudetto con Pioli in panchina, il Milan, questa estate, sembrava pronto a ripartire. E invece adesso il club milanese sarebbe al centro di un vortice che si è generato all’interno della società che potrebbe presto portare Igli Tare alle dimissioni.
Tare, nuovo direttore sportivo del Milan da questa sessione estiva di calciomercato, sembrava aver portato una ventata d’aria nuova. Ambizioso, con la Lazio aveva mostrato di essere in grado di scovare talenti e di portarli a giocare nel campionato italiano. E adesso più che mai, lo stesso Tare, sarebbe lontano dal Milan.
Con lui è arrivato anche un nuovo-vecchio allenatore del club rossonero, che proprio con il Milan ha gustato il sapore dello scudetto: Massimiliano Allegri. Di certo, se Tare dovesse a breve presentare le proprie dimissioni, si tratterebbe di un progetto che parte già in salita nonostante gli acquisti e le cessioni.
Sin qui, Tare, era stato attivissimo sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Di certo, tra le cessioni eccellenti, spiccano ad esempio quelle di Tijjani Reijnders, venduto per 55 milioni al Manchester City, e Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal in Arabia Saudita per 25 milioni.
Il mercato in entrata
Non sono poi di certo mancati i colpi in entrata per i rossoneri e Allegri si sta già leccando i baffi visto la qualità dei nuovi innesti. L’ultimo arrivato, direttamente dal Club Brugge dopo un lungo corteggiamento è Jashari. Pagato 36 milioni al club belga, il mediano 23enne è pronto a fare la differenza.
Non è però l’unico ad aver sposato il progetto rossonero. Con lui sono infatti arrivati Samuele Ricci, ex Torino pagato 23 milioni di euro e attuale centrocampista della Nazionale di calcio italiana, e poi Pervis Estupinan: 17 milioni nelle casse del Brighton. Infine c’è il giocatore che più di tutti ha generato clamore: Luka Modric. Il pallone d’oro indosserà la casacca del Milan il prossimo anno. Insomma un lavoro lungo non ancora terminato quello di Tare che, però, potrebbe interrompersi bruscamente.
Il litigio
Al centro dell’attenzione c’è il caso di Mattia Liberali, giovane talento rossonero, la cui cessione al Catanzaro sembrava cosa fatta. Il club calabrese gli avrebbe garantito spazio e crescita, e l’accordo prevedeva anche una percentuale di rivendita del 50% a favore del Milan.
Tuttavia, la trattativa è stata bloccata all’ultimo da Furlani, con il supporto di Ibrahimovic. La decisione ha generato tensioni interne, in particolare con il ds Igli Tare come riportato da calciomercato.it, che aveva già definito ogni dettaglio con il Catanzaro. Il dirigente albanese non ha nascosto il proprio disappunto. Da vedere come si evolverà la situazione.