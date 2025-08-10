Il carcere mi ha cambiato: un’esperienza assurda dopo 11 anni di Napoli | Nemmeno lo scudetto è paragonabile
Dopo 11 anni di Napoli, ha ammesso che l’esperienza in carcere gli ha cambiato la vita. La testimonianza.
L’ultima partita in casa contro la Fiorentina, quel 10 maggio del 1987, avrebbe assegnato al Napoli il primo storico scudetto. Il tragitto da Soccavo allo stadio fu un’odissea: due ore per cinque chilometri. “Non c’erano i pullman scoperti, ma avanzavamo con le portiere aperte a passo d’uomo. Se non hai vissuto Napoli, non puoi capirlo”.
La squadra di allora era molto più di un gruppo di calciatori. Era un simbolo, una rivincita del Sud, una sfida costante a chi non ci credeva. “Ogni volta che scendevamo in campo era come prendersi una rivincita su qualcuno, sulle ingiustizie, sul Nord. Fu un riscatto”. Il pubblico era incredibile, 30mila persone per una partita a Varese ad esempio.
E poi c’era Maradona. “Il più grande di tutti. Io andavo a dormire alle 10, lui all’alba. Dovevi scongiurarlo per allenarsi, ma in campo era un fenomeno. Con lui ho imparato cosa fosse un vero leader”. E quando la squadra rischiava il crollo, era lui a metterci la faccia: “Se cacciate l’allenatore, cacciate prima me”, disse a Ferlaino.
Diego era anche un trascinatore silenzioso. “Diceva a noi meno dotati: ‘se tu non ti impegni, io da solo non basto. E ti spingeva a dare tutto”. Non mancavano gli episodi leggendari: “Il gol di mano ai Mondiali? Ne fece altri, anche in Serie A, ma ce ne accorgemmo solo anni dopo, quando ce li fece rivedere in VHS”.
La vera esperienza
Ma la vera esperienza che ha segnato la sua vita, Moreno Ferrario l’ha vissuta dopo il calcio giocato, lontano dagli stadi della Serie A. È successo nel carcere di Monza, allenando una squadra a 7 formata da detenuti. “All’inizio non me la sentivo, poi è diventata l’esperienza più bella della mia vita. Perché lì non era lavoro, era vita vera”.
Con i rapinatori, i ladri, i banditi, Ferrario scoprì un’umanità diversa. “Era il momento più atteso della settimana, anche per me. Nessuno voleva saltare, perché rischiava la convocazione. In campo, per un paio d’ore, si sentivano liberi. Cercavo sempre di farli giocare tutti, era la mia missione”. Il rispetto era totale. “Mai chiesto cosa avessero fatto. Ma quando dissero ‘ha giocato con Maradona’, mi conquistarono”.
La sintonia
La sintonia fu immediata. “Non sono mai stato un fenomeno, ma ho sempre dato tutto. E questo, loro lo sentivano. Prima delle partite, se vedevo tensione, raccontavo di quando avevo marcato Platini, Falcao, Van Basten. Alla fine dicevo: è solo un gioco, e oggi qui ci siamo solo noi… e le guardie”.
Non mancò qualche rischio. Un giorno urlò a un giocatore per un errore: “Era uno con una storia da brividi. Mi si avvicinò e mi disse: ‘Nessuno ha mai alzato la voce con me… ma Lei può’”. Un’altra volta, un detenuto dalle mani enormi non voleva giocare in porta: “Non voleva usare le mani… un giorno aveva gettato la moglie dalla finestra. Gli dissi: gioca dove vuoi”. Insomma un’esperienza di vita intensissima quella vissuta da Moreno Ferrario e riportata in un’intervista di ristretti.org.