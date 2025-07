Il calciomercato non è una priorità: la Juve ragiona su ben altro | Investimento da 450 milioni

Per la Juventus il calciomercato non è al momento una priorità. La Vecchia Signora ragiona su un investimento importante.

Al momento il calciomercato per la Juventus, non sarebbe una priorità. La Vecchia Signora ha infatti in mente un investimento in particolare. Un investimento da circa 450 milioni di euro, una cifra tutt’altro che indifferente che però potrebbe, a lungo termine, portare entrare nelle casse della società.

In questo momento gli unici veri investimenti in chiave mercato, in attesa dei vari nomi che giungeranno alla corte di Igor Tudor, sono stati prevalentemente due. Da un lato troviamo Jonathan David. Il calciatore offensivo canadese è arrivato a parametro zero alla Juventus dopo l’esperienza con il Lille.

Il suo acquisto ha riacceso gli animi dei tanti tifosi bianconeri che lo scorso anno hanno vissuto un’annata altalenante, fatta più di bassi che di alti ma conclusa, per loro fortuna, con un piazzamento in UEFA Champions League, ottenuto solamente all’ultima giornata. Decisiva la vittoria contro il Venezia in trasferta.

Con il canadese è arrivato un nuovo-vecchio giocatore. Si tratta di Conceicao. Arrivato in prestito durante la passata stagione, ha convinto la dirigenza della Juventus che ha quindi deciso di puntare su di lui. E la trattativa con il Porto, squadra proprietaria del cartellino, è stata davvero lunga ed estenuante.

Le operazioni di mercato

Alla fine dei conti la Juve ha investito circa 45 milioni tra i soldi sborsati per il prestito, la nuova offerta (32 milioni) e poi le commissioni all’entourage. Ora si cercherà di lavorare prevalentemente in uscita con la spinosa questione che riguarda Vlahovic ancora aperta: non si conosce il destino del giocatore.

Ma, come precedentemente anticipato, il nuovo grande obiettivo da perseguire sembra essere un altro. Stiamo parlando del possibile nuovo stadio della Juventus. Il club potrebbe infatti intervenire per ricostruire e rimodernare lo Juventus Stadium entro il 2030. A parlare, attraverso un video pubblicato su Tik Tok, ci ha pensato stivello.magno. Ecco di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni

“Ragazzi avete letto la notizia scioccante riguardante il progetto Juventus stadium nuovo per il 2030? Incredibile ma vero, c’è l’obiettivo di ricostruirlo e farlo più grande. Avete notato che al momento sono 42mila spettatori che rappresentano una capienza da stadio provinciale. Addirittura per le finali di Champions League non sarebbe regolare”.

“Bisognerebbe avere uno stadio di almeno 50 se non 55mila posti. È indecoroso vedere una Juventus, società gloriosa, avere uno stadio letteralmente da squadra da mezza classifica. Ma Tether sta pensando in grande vuole entrare nel CdA della Juventus e vuole investire capitale sia per il mercato sia per i progetti futuri. Sarà in grado di scalzare Elkann o comunque di consigliarlo e attuare questo nuovo progetto?”.