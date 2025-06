Il bello deve ancora venire: il Napoli sogna sul mercato | Tutto fatto per il nuovo Cavani

Il Napoli non vuole mollare facilmente lo Scudetto come l’ultima volta e sta costruendo una squadra di prima fascia per il prossimo anno.

L’arrivo di Edinson Cavani al Napoli nell’estate del 2010 ha segnato una svolta epocale per il club partenopeo. Proveniente dal Palermo, il centravanti uruguaiano si è subito imposto per il suo istinto sotto porta, la generosità tattica e la capacità di trascinare la squadra nei momenti decisivi. In poco tempo è diventato un idolo dei tifosi, conquistando l’affetto del San Paolo a suon di gol e prestazioni travolgenti.

Durante le tre stagioni con la maglia azzurra, Cavani ha realizzato 104 reti in 138 presenze, contribuendo in maniera determinante alla crescita del Napoli a livello nazionale e internazionale. Sotto la guida di Walter Mazzarri, ha formato un tridente temibile con Lavezzi e Hamsik, portando il club alla qualificazione in Champions League e alla conquista della Coppa Italia nel 2012, vinta proprio grazie a una sua doppietta in finale contro la Juventus.

Cavani non era solo un finalizzatore letale, ma anche un leader silenzioso, capace di sacrificarsi in fase difensiva e di incarnare lo spirito combattivo della squadra. La sua abnegazione e la capacità di caricarsi il gruppo sulle spalle lo hanno reso un simbolo del Napoli moderno, un punto di riferimento per compagni e tifosi.

Anche dopo la sua partenza nel 2013 verso il Paris Saint-Germain, l’eredità del “Matador” è rimasta viva nel cuore dei napoletani. Cavani ha lasciato un’impronta profonda, contribuendo a riscrivere l’identità del Napoli e a rilanciarlo nel calcio europeo dopo anni difficili.

Napoli, caccia all’attaccante

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti e tra i nomi valutati spicca Darwin Núñez. L’uruguaiano del Liverpool, che compirà 26 anni il 24 giugno, rappresenta un profilo potente e dinamico, con alle spalle un’esplosione al Benfica e un rendimento altalenante in Premier. Ma ciò che affascina maggiormente l’ambiente partenopeo è la possibilità di ritrovare un “nuovo Cavani”: stessa nazionalità, caratteristiche fisiche simili e fame di gol.

La pista resta complicata, anche perché Al-Hilal ha già tentato un affondo, respinto. Tuttavia, il Napoli osserva con attenzione, pronto a muoversi. Con Simeone in uscita e Boniface vicino all’Inter, torna in auge anche Lorenzo Lucca, 24 anni, reduce da una buona stagione. La dirigenza riflette su come rinnovare l’attacco, ma la suggestione Núñez, simbolicamente e tecnicamente, potrebbe rappresentare un ritorno all’epoca dei grandi bomber sudamericani in maglia azzurra.

Raspadori in bilico, incognita Meret

Nel frattempo, resta da chiarire il futuro di Giacomo Raspadori. Il Napoli lo valuta 30 milioni di euro, ma il suo ruolo all’interno del progetto tecnico non è più così centrale. In caso di offerte congrue, non è esclusa una cessione che potrebbe contribuire a finanziare il nuovo attacco.

Sul fronte portieri, infine, tiene banco il rinnovo di Alex Meret. Tutti gli indizi indicano una volontà di prolungare, ma la firma non è ancora arrivata. Il contratto scade il 30 giugno e, ad oggi, il portiere è tecnicamente un parametro zero. L’attesa cresce.