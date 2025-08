I reati sono gravi: scattano le manette alla Pinetina | Beppe Marotta contatta gli avvocati

Beppe Marotta è già in contatto con gli avvocati: i reati commessi sono gravissimi e sono pronte a scattare le manette.

L’Inter ha chiuso la stagione 2024/2025 senza titoli. Secondo posto in Serie A alle spalle del Napoli ottenuto dopo un lungo testa a testa con gli azzurri, i nerazzurri hanno ceduto solo all’ultima giornata. La squadra di Simone Inzaghi ha lottato sino all’ultimo confermandosi tra le migliori d’Italia e d’Europa.

Nonostante la mancata conquista dello scudetto, la stagione è stata in parte positiva, anche grazie ai risultati nelle coppe. In Champions League, l’Inter ha raggiunto la finale. L’ambiente puntava interamente sulla conquista della Coppa dalla grandi orecchie ma alla fine il PSG ha avuto la meglio (5-0).

Ma mentre in campo le cose stanno cambiando con l’arrivo del nuovo tecnico Chivu, fuori dal rettangolo verde è arrivata una notizia che ha fatto rumore. In Cina, infatti, è scoppiato uno scandalo che riguarda indirettamente anche il mondo nerazzurro. Una figura che per un periodo ha avuto un ruolo di primo piano nella società interista è finita al centro di un caso giudiziario pesante.

Le autorità cinesi hanno concluso un’indagine su una vasta rete di corruzione legata al calcio locale. Tra i nomi coinvolti c’è anche un ex volto noto dei quadri dirigenziali dell’Inter. L’uomo ha ricoperto in passato ruoli importanti in Cina, guidando la Chinese Super League e il club Jiangsu Suning, oggi scomparso dal panorama calcistico.

La sentenza definitiva

Il tribunale della provincia dello Hubei ha emesso la sentenza definitiva: undici anni di carcere e una multa molto significativa. L’accusa riguarda la percezione di tangenti per una cifra non precisata. La condanna è parte di una più ampia campagna del governo cinese per ripulire il sistema calcio da episodi di corruzione e mala gestione.

A peggiorare la situazione, il condannato dovrà anche versare un’ammenda pari a circa 132 mila euro, convertiti da 1,1 milioni di yuan. Un colpo duro, non solo per lui, ma anche per l’immagine del calcio cinese, che già faticava a ricostruirsi credibilità dopo numerosi scandali simili. La eco mediatica della vicenda è arrivato fino in Europa ed è stato riportato dall’agenzia France Presse.

Di chi si tratta

La persona condannata è Liu Jun, ex amministratore delegato ad interim dell’Inter nel 2016, dopo l’uscita di Michael Bolingbroke. Il suo incarico fu breve ma intenso, e fu proprio lui a passare poi il testimone ad Alessandro Antonello, oggi al fianco di Giuseppe Marotta nella guida del club.

Durante la gestione Zhang, Liu Jun era spesso presente in tribuna a San Siro, segno di un legame ancora forte con la proprietà cinese. La sua parabola si chiude ora in modo amaro, con una condanna pesante e definitiva.