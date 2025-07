I rapporti sono ottimi: il Napoli compra dal PSG | È la ciliegina sulla torta per Conte

Il Napoli continua a portare avanti un mercato prodigioso: ora è pronto a comprare dal PSG per mettere la ciliegina sulla torta.

La stagione 2025/2026 del Napoli è iniziata ufficialmente lo scorso 17 luglio, con il ritiro estivo a Dimaro. Sotto la guida di Antonio Conte, la squadra resterà lì fino al 27 luglio, poi si trasferirà a Castel di Sangro. L’obiettivo è arrivare al meglio all’inizio del campionato, attraverso una preparazione intensa e mirata.

Intanto la società non sta con le mani in mano: si lavora sodo anche sul mercato. Il ds Manna ha già messo a segno colpi importanti, alzando il livello della rosa a disposizione di Conte. Operazioni in entrata e in uscita stanno ridisegnando un Napoli più competitivo e ambizioso anche in vista della Champions.

Il nome che ha fatto più rumore è senza dubbio quello di Kevin De Bruyne. Dopo l’addio al Manchester City, il belga ha accettato la sfida napoletana, entusiasta della nuova avventura. Presentato in conferenza stampa, ha dichiarato di voler contribuire alla crescita del progetto azzurro.

Ma il Napoli non si è fermato lì: è arrivato anche Noa Lang dal PSV. Un esterno offensivo di talento e personalità, pronto a portare estro e velocità al gioco di Conte. Lang rappresenta un investimento per il presente ma anche per il futuro della squadra. Lui stesso ha caricato l’ambiente nel corso della conferenza stampa di presentazione. Vederlo in azione dal vivo, giustificherà il prezzo del biglietto secondo lui.

Un mercato mirato

Conte aveva chiesto anche un attaccante da affiancare o alternare a Romelu Lukaku. La società ha ascoltato il suo tecnico e ha chiuso per Lorenzo Lucca, uno dei giovani più promettenti d’Italia. Il centravanti sarà un’opzione importante nel nuovo Napoli che punta in alto, specialmente in chiave futura.

Lucca, ex Palermo e Udinese, arriva dopo una trattativa lampo condotta in gran segreto. Il club ha scommesso forte su di lui, ritenendolo il bomber del futuro anche in ottica Nazionale. Con De Bruyne, Lang e ora Lucca, il Napoli manda un messaggio chiaro: vuole tornare a vincere e aprire un ciclo

Un altro grande obiettivo

Oltre ai vari nomi citati, il Napoli, ha anche ultimato un ulteriore colpo che ha generato scalpore e che dimostra ancor di più le reali intenzioni di una squadra che vuole riconfermarsi e non lasciarsi scucire il tricolore dal petto immediatamente. Stiamo parlando di Beukema, arrivato direttamente dal Bologna.

Un altro acquisto di spessore che di certo darà a Conte ancora più spazio di manovra. Potrà quindi contare su una rosa ampia ed esperta. Ma c’è un calciatore che potrebbe completare la splendida torta del mercato estivo mettendo la ciliegina. Si tratta di Kang-in Lee, giocatore attualmente in forza al PSG. Vedremo come si muoverà il Napoli per portarlo in Campania.