I migliori talenti del 2010: in pochi ce l’hanno fatta | Ai tifosi di Serie A scenderà una lacrimuccia

Tra sogni spenti e stelle mancate, l’anno del Triplete rivive attraverso volti familiari e rimpianti dolcissimi.

Maggio 2010. A Madrid l’Inter completava un’impresa leggendaria, battendo il Bayern Monaco e alzando al cielo la terza Champions League della sua storia. Era il punto più alto di un viaggio cominciato con la Coppa Italia e passato dallo scudetto, il tutto in appena tre settimane. L’Italia, dopo anni di attesa, tornava al centro dell’Europa.

Mentre i riflettori brillavano su Milito, Sneijder e Zanetti, in Spagna la rivista Don Balón pubblicava la sua annuale lista dei dieci giovani più promettenti al mondo. Era un’altra dimensione, parallela, fatta di predestinati, di ragazzini già sotto i riflettori, che promettevano di cambiare il gioco nei dieci anni successivi.

Un nome faceva già discutere: Neymar. Aveva diciotto anni, giocava nel Santos, e stava per diventare il volto del Brasile. Accanto a lui c’erano volti noti alla Serie A, come Alexandre Pato, allora punta di diamante del Milan, o Stevan Jovetic, che incantava con la maglia della Fiorentina. E poi c’era un certo Mario Balotelli, fresco vincitore del Triplete, pronto a spiccare il volo verso Manchester.

Guardare oggi quella lista è come aprire un album di figurine piene di nostalgia. Alcuni di quei giovani sono diventati simboli di un’epoca, altri hanno brillato per un attimo prima di perdersi tra infortuni, scelte sbagliate o semplicemente sfortuna. C’è chi ha vinto tutto senza mai uscire dal club dove è cresciuto, come Thomas Müller, e chi ha cambiato maglia ogni anno sperando di ritrovarsi, come Bojan o Marko Marin.

Il tempo del sogno

Il calcio italiano, in quel 2010, era ancora terra di accoglienza per i talenti stranieri. La Serie A era casa per tanti di quei nomi oggi scoloriti dal tempo, ma che allora erano sotto i riflettori. Pato, Balotelli, Jovetic, Pastore: ciascuno a modo suo ha lasciato un segno, più o meno profondo, nel cuore dei tifosi. Alcuni li hanno visti esordire, altri li hanno salutati troppo presto.

Mentre il mondo guardava ai giovani da consacrare, l’Inter dominava con uomini d’esperienza. La squadra di Mourinho era un meccanismo perfetto, costruito sulla fame, sul sacrificio e su una mentalità vincente. Quella notte a Madrid non fu solo un trionfo sportivo, ma la fine di un’era. Molti di quei campioni si sarebbero poi affacciati ancora alla Serie A, chi da protagonisti, chi in ruoli secondari, chi come bandiere rimaste fedeli. Il tempo ha fatto il suo corso, ma la memoria collettiva dei tifosi italiani custodisce ancora gelosamente quei volti, quelle maglie, quei gesti.

I sopravvissuti alla promessa

Guardando indietro, viene spontaneo chiedersi cosa sia davvero successo. Perché pochi di quei predestinati abbiano rispettato le aspettative e perché invece la maggior parte si sia fermata a metà strada. La risposta non è mai una sola: c’è il corpo che non regge, c’è la testa che non segue, c’è la pressione che schiaccia.

Eppure, anche nei fallimenti, quelle storie raccontano qualcosa. Sono il contraltare perfetto dell’epopea nerazzurra: da un lato chi ha raggiunto il massimo e l’ha mantenuto, dall’altro chi è rimasto sospeso nel limbo delle occasioni mancate. Per i tifosi di Serie A, rileggere oggi quei nomi è come sfogliare un diario adolescenziale. C’è chi torna con il sorriso e chi con una fitta al cuore. Ma in fondo, è anche questo il bello del calcio: la sua capacità di restare impresso, nel bene o nel male.