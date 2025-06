I medici non danno l’ok: con il defibrillatore non può più giocare a pallone | Bove scoppia in lacrime

Stagione difficile per il centrocampista dei viola ex giallorosso, continua ad esserci la speranza di rivederlo presto in campo.

Edoardo Bove, nato a Roma il 16 maggio 2002, ha iniziato la sua carriera calcistica nella Boreale Don Orione prima di entrare nel settore giovanile della Roma nel 2012. Ha scalato le categorie giovanili fino a debuttare in Serie A il 9 maggio 2021 contro il Crotone.

Nella stagione 2021-2022, sotto la guida di José Mourinho, ha segnato il suo primo gol in campionato nel pareggio contro il Verona. Ha anche partecipato alla vittoria della Roma in Conference League, pur senza scendere in campo nella finale.

Nella stagione 2022-2023, Bove ha trovato maggiore spazio, giocando da titolare e segnando il gol decisivo nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. A fine stagione, ha totalizzato 33 presenze, di cui 22 in campionato e 10 in Europa League.

Nel dicembre 2023 aveva rinnovato il contratto con la Roma fino al 2028. Nell’agosto 2024, è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, dove ha collezionato in avvio di stagione ben 12 presenze in Serie A, segnando un gol e fornendo due assist. Poi il dramma…

Paura e ritorno alla vita per Bove

Il 1° dicembre 2024, durante la partita tra Fiorentina e Inter, Edoardo Bove ha subito un arresto cardiaco al 17° minuto di gioco. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze, dove è rimasto ricoverato per 12 giorni. Durante il ricovero, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile, una misura precauzionale per prevenire ulteriori episodi aritmici. Gli accertamenti hanno evidenziato una lieve cicatrice sul cuore, probabilmente legata a una miocardite superata nel 2020 .

Attualmente, Bove è in buone condizioni di salute e continua a sottoporsi a esami per determinare la natura esatta del problema cardiaco. Il suo obiettivo è tornare a giocare, ma la presenza del defibrillatore rende impossibile l’attività agonistica in Italia, secondo le normative vigenti. Pertanto, sta valutando la possibilità di proseguire la carriera all’estero, dove regolamenti più permissivi consentono di giocare con tale dispositivo, come nel caso di Christian Eriksen.

La triste storia di Natalino

Felice Natalino, ex difensore dell’Inter, ha visto la sua promettente carriera interrompersi bruscamente a soli 21 anni a causa di una cardiomiopatia aritmogena. Dopo un ricovero d’urgenza e l’impianto di un defibrillatore, i medici gli hanno vietato di proseguire l’attività agonistica, costringendolo al ritiro precoce dal calcio.

Il recente arresto cardiaco subito da Edoardo Bove ha riportato alla mente il caso di Natalino. Bove è stato prontamente soccorso e sottoposto a un intervento per l’impianto di un defibrillatore. Attualmente, le normative italiane come accennato impediscono agli atleti con tale dispositivo di partecipare a competizioni ufficiali. La speranza è che Bove possa riprendere a giocare, evitando il destino che ha colpito Natalino.