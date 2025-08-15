I debiti lo hanno mangiato vivo, prima però una vita dedicata al Napoli | Dallo scudetto al baratro
Nel corso della propria storia da calciatore è riuscito a vincere uno scudetto ed a passare una vita al Napoli prima di cadere in un baratro.
Una rete di usura, tassi d’interesse fuori controllo e decine di vittime finite nel mirino dell’antimafia. È lo scenario emerso qualche tempo fa in un’inchiesta che ha portato a numerosi arresti e a un lungo elenco di nomi coinvolti. Imprenditori, commercianti e anche volti noti dello sport tra coloro finiti nel vortice dei debiti.
Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero almeno 39 le vittime accertate, con un’altra ventina individuata grazie alle intercettazioni. Alcuni hanno parlato, altri hanno scelto il silenzio, ma in molti casi le dinamiche si ripetono: prestiti concessi con tassi usurari fino al 40%, pressioni, minacce, e richieste mensili insostenibili.
Il meccanismo era sempre lo stesso. Un prestito iniziale, un apparente aiuto, e poi una spirale senza fine fatta di rate esorbitanti. In alcuni casi, la vittima nemmeno aveva chiesto i soldi per sé, ma per aiutare conoscenti in difficoltà. È così che si finiva legati mani e piedi.
Tra gli episodi più emblematici emersi, ce n’è uno che riguarda da vicino un ex figura storica del Napoli ai tempi di Diego Armando Maradona, che contribuì, assieme all’argentino, a portare il suo Napoli sul tetto più alto d’Italia.
I prestiti
Quel prestito iniziale era di 65mila euro, ma le rate richieste si aggiravano tra i 2.400 e i 2.600 euro al mese. Un fardello troppo pesante da sostenere. Quando non è più riuscito a pagare, è iniziata la discesa. E il ruolo di ex personaggio pubblico non è servito a salvarlo, anzi.
Dalle carte dell’indagine è emerso anche un lato oscuro ancora più inquietante: un collaboratore di giustizia ha raccontato di un carabiniere corrotto, che avrebbe perfino fatto sparire una pistola usata in una sparatoria contro un agente antiracket. L’inchiesta, dunque, non riguarda solo debiti e usura, ma anche gravi collusioni.
Di chi si tratta
Il personaggio coinvolto in questa rete corrotta è Giuseppe Bruscolotti, ex capitano dello storico Napoli di Maradona. A raccontare tutto è stato lui stesso in un’intervista riportata da rainews.it: “Quando si entra in questo vortice è impossibile uscirne”, ha ammesso. Ha versato oltre 150mila euro in nove anni, tra il 2011 e il 2020. Tutto era iniziato per aiutare un’amica.
Bruscolotti ha spiegato di essersi assunto le proprie responsabilità, come ha fatto in tutta la sua vita. Un collaboratore ha raccontato che a lui veniva applicato “solo” il 20% di interesse perché era un simbolo del Napoli. In realtà, però, il tasso effettivo superava il 40%.