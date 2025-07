I costi sono diventati insostenibili: ULTIM’ORA DAZN | Tutti gli utenti disdicono l’abbonamento

DAZN oramai è diventato costosissimo: abbonamenti a prezzi altissimi. Tutti gli utenti hanno effettuato la disdetta.

DAZN non ha alcuna intenzione di smuoversi dalla propria posizione. La nota emittente infatti, ha riproposto gli abbonamenti per la prossima stagione e i prezzi non solo non sono cambiati, ma sono rimasti altissimi. Tant’è che la maggior parte degli utenti abbonati, ha deciso di disdire il proprio abbonamento.

La nuova stagione della Serie A è praticamente alle porte e da qualche giorno la piattaforma ha voluto rendere noti quelli che sono i pacchie per l’annata 2025/2026. Ci saranno tre abbonamenti principali che portano i seguenti nomi: Full, Goal, Sports e infine Family. E senza ombra di dubbio il calcio italiano sarà un’esclusiva DAZN.

I costi del listino del 2024 nono sono stati ritoccati e questo ha fatto storcere il naso a tanti appassionati dei vari sport proposti da DAZN che dunque hanno preferito la disdetta piuttosto che il rinnovo. Vedremo se l’azienda subirà un notevole contraccolpo e dunque deciderà di intervenire per applicare un calmiere ai prezzi.

In Francia, dopo non aver ritoccato i propri prezzi ad esempio, DAZN, è praticamente uscita dal mercato. E se la situazione non dovesse cambiare nemmeno nella Penisola, l’ipotesi di un addio di DAZN potrebbe non essere così remota. I dati e gli utenti parlano chiaro e sin qui la situazione per l’emittente si sta mettendo in salita.

Tutti i piani disponibili

Ma qual è il costo dei singoli piani? Partiamo dal Full. Il prezzo in questo caso varia: si può pagare in un’unica soluzione (359 euro, cioè 29,92 euro al mese), in 12 rate mensili da 34,99 euro oppure di mese in mese a 44,99 euro senza alcun tipo di vincolo. Dunque anche questo prezzo è rimasto del tutto invariato.

C’è poi il piano Goal. Serie B, 3 partite di Serie A in co-esclusiva, LaLiga spagnola, il meglio della lega portoghese e il calcio femminile sono compresi in questo pacchetto. I prezzi? Nessun aumento anche in questo caso. 10,75 euro al mese con pagamento anticipato, 13,99 a rate e 19,99 euro mensile senza obblighi.

Gli altri pacchetti

Poi ci sono gli altri due pacchetti, Sports e Family. Sports include solo gli eventi sportivi non calcistici. Il pacchetto in questo caso parte da 8,25 euro al mese (pagamento unico), 11,99 euro a rate o 14,99 al mese. Anche in questo caso, come visto sopra, non c’è stata alcuna variazione e dunque i prezzi sono rimasti alti.

Infine troviamo il piano Family. Costa 49,92 euro al mese con pagamento anticipato, mentre se dilazionato 59,99 euro al mese o addirittura 69,99 euro se si preferisce la formula mensile senza alcun vincolo. Insomma non è cambiato nulla in vista della stagione 2025/2026: vedremo se i tanti mancati rinnovi porteranno a conseguenze.