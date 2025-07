I compagni lo hanno saputo per primi, soffre di un male terribile | L’ex Napoli lo ha tenuto nascosto per anni

Non è sempre tutta rose e fiori la vita di un calciatore. Alla fine, siamo tutti uguali davanti alla malattia.

Nel mondo del calcio, i giocatori appaiono spesso come figure invincibili: corpi scolpiti, energia inesauribile, carriere sotto i riflettori. Eppure, anche loro possono essere colpiti da mali improvvisi e devastanti. Malattie gravi come tumori, patologie cardiache o disturbi neurologici non risparmiano nessuno, nemmeno chi vive costantemente allenato e controllato. La differenza è che, quando succede a un calciatore, la notizia si trasforma in uno scossone per l’intero ambiente sportivo.

Molti sono i casi che hanno commosso tifosi e colleghi. Pensiamo a Gianluca Vialli o Sinisa Mihajlovic, che hanno combattuto contro il cancro con una dignità e una forza che hanno lasciato il segno. Il loro esempio ha mostrato quanto il coraggio non si misuri solo in campo, ma anche nella battaglia per la vita. In questi momenti, l’atleta non è più solo un professionista, ma un uomo che affronta la fragilità dell’esistenza.

Le malattie riportano tutto su un piano umano. Ricordano che dietro il numero sulla maglia ci sono paure, dolori, famiglie in attesa, diagnosi da digerire. E che spesso la vera partita si gioca fuori dal campo, in silenzio, tra cicli di cure e speranze. Anche i tifosi, in questi casi, si stringono attorno ai propri beniamini, superando rivalità e colori.

Queste esperienze, pur dolorose, hanno un valore profondo: accendono l’attenzione sulla prevenzione, ispirano chi vive situazioni simili e restituiscono al calcio una dimensione più autentica, fatta di solidarietà e umanità.

Dalla promessa al declino

Samuele Dalla Bona, ex centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, è stato uno dei giovani italiani più promettenti della sua generazione. Dopo l’esordio al Chelsea a soli 17 anni, divenne un riferimento tra i talenti emergenti in Inghilterra. Tuttavia, il ritorno in Italia segnò l’inizio di una discesa. A soli 33 anni era già fuori dal mondo del calcio da due stagioni. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato con amarezza come la malattia e poi la morte del padre abbiano innescato una profonda depressione, spingendolo di fatto ad abbandonare il calcio giocato.

Con il senno di poi, Dalla Bona considera un errore aver lasciato l’Inghilterra. Critica duramente il calcio italiano, fatto di pressioni e mentalità punitive. Racconta episodi di ritiri surreali e contestazioni immotivate, mettendo in contrasto l’approccio inglese, più professionale e umano, con quello rigido e ipocrita di molte realtà italiane. La sua frustrazione traspare anche nei confronti di un sistema giudicato incoerente e sbilanciato.

Calcioscommesse, etica e amare verità

L’ex centrocampista denuncia l’ipocrisia del calcio italiano: chi infrange le regole gravi spesso viene riaccolto con facilità, mentre chi è rimasto onesto, come lui, si trova senza lavoro. Critica duramente la gestione del calcioscommesse e cita casi di calciatori condannati e poi reintegrati, a differenza di chi ha denunciato e ha pagato con l’oblio, come Farina.

Dalla Bona riflette sulla mentalità “opportunista” di certe partite truccate e sullo scollamento etico tra calcio italiano e quello inglese. Un grido amaro, ma lucido, di chi si sente vittima di un sistema in cui spesso i furbi vincono e gli onesti restano indietro.