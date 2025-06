Ho ancora voglia di giocare: Mertens firma l’ultimo contratto della carriera | Sfiderà il suo Napoli

Potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A il fantasista belga reduce dalla fortunata esperienza in Turchia.

La carriera di Dries Mertens è un esempio brillante di dedizione, versatilità e un amore incondizionato per il calcio. Nato a Leuven, in Belgio, Mertens ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Gent, per poi farsi notare in Olanda con Utrecht e PSV Eindhoven. È stato proprio con il PSV che ha iniziato a mettere in mostra le sue qualità da ala sinistra.

L’estate del 2013 ha segnato una svolta: Mertens si è trasferito al Napoli, inizialmente come esterno d’attacco. Sotto la guida di Maurizio Sarri, ha vissuto una trasformazione tattica fondamentale. Con l’infortunio del centravanti, Sarri ha avuto l’intuizione di schierarlo come “falso nove”. Questa mossa si è rivelata geniale, permettendo a Mertens di esplodere come prolifico centravanti.

Con il Napoli, Mertens ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, diventando un idolo indiscusso della tifoseria partenopea. La sua permanenza al Napoli si è protratta per ben nove stagioni, durante le quali ha collezionato 397 presenze e 148 gol, cifre che testimoniano la sua importanza e costanza.

Dopo aver lasciato Napoli nell’estate del 2022, Mertens ha intrapreso una nuova avventura in Turchia con il Galatasaray. Anche qui ha continuato a dimostrare la sua classe e la sua professionalità, contribuendo alla conquista del campionato turco.

Idolo azzurro

Dries Mertens è molto più di un ex calciatore per i tifosi del Napoli; è un’autentica icona, “Ciro” adottato dalla città. Il suo legame con Napoli è così profondo che ha chiamato suo figlio Ciro, un omaggio inequivocabile all’affetto ricevuto dai partenopei. L’attaccante belga, che è diventato il miglior marcatore della storia del club, è sempre rimasto nel cuore dei napoletani.

Di recente, Mertens è tornato a Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria, un riconoscimento che sottolinea ulteriormente il suo status speciale. In quell’occasione, ha partecipato anche alla festa di Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli, figura amatissima da giocatori e tifosi.

Mertens torna in Serie A?

La parabola di Dries Mertens con il Galatasaray è giunta al termine. Il talentuoso attaccante belga non ha rinnovato il contratto con il club turco, ma sembra tutt’altro che intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. La sua passione per il calcio è ancora viva, e l’idea di continuare a giocare lo stuzzica.

Per Mertens si potrebbero aprire interessanti opportunità in Serie A. Club come il Lecce e l’Udinese, sempre attenti a giocatori d’esperienza e qualità, potrebbero seriamente considerare l’ipotesi di fare un pensierino. Un profilo come il suo, sebbene non più giovanissimo, garantirebbe un enorme bagaglio tecnico e di leadership, oltre a un’innata capacità di creare pericoli in zona gol.