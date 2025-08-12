“HAMILTON IN WILLIAMS”, CLAMOROSO IN CASA FERRARI | Nessuno se lo aspettava: strappato il contratto in mille pezzi
In Casa Ferrari sta succedendo il caos più totale: a fine stagione Hamilton andrà via, lo aspetta la Williams
Siamo oramai al giro di boa del Mondiale e possiamo affermare con certezza che l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari è stata una delusione. Il 7 volte campione del mondo sembra non aver trovato feeling con la rossa, tanto da vivere una delle sue peggiori stagioni in carriera.
Al suo arrivo, tutti i tifosi della Formula 1 erano impazziti. Nessuno poteva credere che un pilota del suo calibro lasciasse la Mercedes per venire a Maranello, eppure è accaduto, proprio perché per il britannico era il coronamento di un sogno.
Seppur in tarda età, ci è riuscito, creando insieme a Charles Leclerc una delle migliori coppie di sempre. Le aspettative erano dunque altissime, finalmente riecheggiava la speranza di vincere il Mondiale ma è stata purtroppo fine a se stessa.
È dal lontano 2007 che la Scuderia Italiana non trionfa, ben 18 anni. E con l’andazzo attuale è chiaro che bisognerà attendere quantomeno un altro anno, dato che ad oggi non ci sono minimamente i presupposti per fronteggiare la McLaren.
Totale frustrazione
Il culmine si è avuto all’ultimo GP, quello d’Ungheria. Hamilton lo ha vinto 8 volte, non si era mai piazzato oltre la sesta posizione ma in Ferrari è riuscito a chiudere la gara fuori dalla zona punti, un risultato che l’ha totalmente distrutto.
Difatti si è presentato dinanzi alle telecamere in preda alla rabbia e alla frustrazione, un vero colpo al cuore per i Ferraristi: “Non avevo aspettative per quest’anno, ma è andato molto peggio di qualsiasi altra mia stagione. Forse non sono in grado e servirebbe ingaggiare un altro pilota”.
Cambiamenti in corso
Gli stessi sentimenti sono provati dalla tifoseria. Per quanto additino le colpe al team, per le chiarissime e sbagliatissime strategie adottate, non si spiegano come il monegasco stia rendendo decisamente meglio il suo compagno di paddock.
Iniziano dunque a credere che sia davvero la soluzione giusta cambiare, ritornando al passato. Sui social, in particolare su X, chiedono che Carlos Sainz ritorni a Maranello mentre l’ex Mercedes vada in Williams, dato che monta il motore che ha utilizzato per anni ed anni. Così facendo non ci sarebbero più problemi d’adattamento e tutti renderebbero al massimo delle loro possibilità. Una idea utopica, forse disperata, da parte di chi tifa da anni, ogni settimana, con l’auspicio di vedere la Ferrari tornare sul tetto del mondo.