Ha vinto tutto con la Juve e ha sfiorato il Mondiale con l’Italia | Oggi è povero: lo stato gli ha concesso una casa
Non sempre la vita di un calciatore è tutta rose e fiori, soprattutto dopo il ritiro, quando le luci della ribalta si spengono.
Il ritiro dal calcio giocato rappresenta una fase di profonda trasformazione per molti ex calciatori. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, tra allenamenti quotidiani e competizioni ad alto livello, il silenzio che segue la fine della carriera può risultare disorientante. La routine scandita da partite, viaggi e impegni mediatici scompare improvvisamente, lasciando un vuoto che non tutti riescono a colmare con facilità.
Una delle difficoltà principali riguarda l’aspetto psicologico. Molti ex atleti faticano a ridefinire la propria identità, abituati per decenni a essere riconosciuti esclusivamente come calciatori. L’assenza dell’adrenalina della competizione e dell’energia del pubblico può generare senso di smarrimento, depressione o difficoltà a trovare nuovi stimoli. Non a caso, diverse associazioni sportive promuovono programmi di supporto per agevolare il passaggio a una nuova fase della vita.
Anche l’aspetto economico può diventare un ostacolo. Nonostante alcuni abbiano guadagnato cifre importanti, non tutti gestiscono correttamente le proprie finanze e, senza nuove fonti di reddito, si trovano in difficoltà. Per questo molti ex calciatori cercano un futuro come allenatori, opinionisti o imprenditori, ma non tutti riescono a reinventarsi con lo stesso successo ottenuto in campo.
C’è la dimensione fisica. Anni di allenamenti intensi e infortuni lasciano spesso strascichi sul corpo: dolori cronici, problemi articolari e limitazioni motorie. A ciò si aggiunge la necessità di mantenere uno stile di vita sano senza la spinta della competizione. Il ritiro, quindi, non è solo la fine di una carriera, ma una vera sfida esistenziale che mette alla prova forza mentale, resilienza e capacità di adattamento.
La nuova casa e le polemiche
Da un anno e mezzo la famiglia Tacconi vive in un alloggio popolare Aler a Milano Sud. La moglie di Stefano, Laura Speranza, ha partecipato a un bando conclusosi nell’aprile 2023 e, in tempi rapidissimi, ha ottenuto prima un’abitazione e poi lo scambio con un altro appartamento più adatto alle esigenze del marito. In appena sessanta giorni la famiglia ha avuto accesso a due case popolari, una tempistica che ha sollevato polemiche. La consigliera regionale del PD, Carmela Rozza, ha parlato di «tempistiche eccezionali», sottolineando come di solito servano almeno dodici mesi per un cambio di alloggio.
La risposta di Laura Speranza è arrivata dall’ospedale, dove Tacconi prosegue la riabilitazione dopo l’ischemia. Ha spiegato che la prima casa, pur dotata di ascensore, presentava barriere architettoniche insormontabili per una persona in sedia a rotelle. La richiesta di un nuovo appartamento nasceva quindi da motivazioni strettamente mediche e documentate, condizione che, secondo Aler, consente deroghe e procedure accelerate.
Il diritto alla casa e la lotta di Tacconi
Aler gestisce oltre settantamila abitazioni tra Milano e hinterland, assegnate a circa duecentomila inquilini. Per la famiglia Tacconi la priorità era garantire un’abitazione adatta a una disabilità al 100%. «Le polemiche non mi sono piaciute – ribadisce Laura – mio marito ha diritto a una casa funzionale alle sue esigenze».
Tacconi, dopo l’ischemia che lo colpì tre anni fa mentre era in auto col figlio Andrea, continua a mostrarsi combattivo. «Mi ha salvato la vita», ha ricordato, raccontando il massaggio cardiaco che lo strappò alla morte. Oggi la sua battaglia quotidiana è vivere con dignità, sostenuto dall’amore della famiglia.