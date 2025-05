Ha vinto lo scudetto con Maradona: dopo il ritiro apre un locale, ma fallisce | “Ci ho messo anima e cuore”

Non tutti restano nel calcio: c’è chi cambia strada, anche dopo la gloria.

C’è chi diventa allenatore, chi opinionista in TV, chi dirigente. Ma non tutti gli ex calciatori riescono a restare ancorati al pallone.

Il mondo del calcio spesso non fa sconti. Anche chi ha vissuto momenti di gloria, chi ha sollevato trofei e calcato palcoscenici importanti, può trovarsi di fronte a un bivio difficile dopo il ritiro. Per alcuni si apre una seconda carriera nel mondo dello sport. Per altri, invece, arriva la decisione di cambiare vita.

Molti ex calciatori hanno scelto di aprire ristoranti, pub, locali. Un modo per reinventarsi, per investire i risparmi di una carriera, per restare in contatto con la gente. Alcuni hanno avuto successo, diventando punti di riferimento nelle loro città. Altri, purtroppo, hanno dovuto chiudere i battenti.

C’è chi aveva costruito attorno al proprio locale un’identità forte, un luogo di incontro per tifosi e amici. Serate tra ricordi, foto appese ai muri e piatti della tradizione. Ma anche questo, come il calcio giocato, può finire.

Un addio amaro

Negli ultimi anni, tanti hanno raccontato storie simili. E una di queste riguarda un volto amatissimo del calcio italiano e, soprattutto, napoletano. Un uomo che ha fatto parte di un’epoca irripetibile, vissuta accanto a Diego Armando Maradona.

Il protagonista di questa storia ha provato a reinventarsi, aprendo un ristorante. Un progetto in cui ha investito tempo, risorse, energie e, soprattutto, cuore. Per anni il suo locale è stato un punto di riferimento, una seconda casa per chi lo aveva seguito sul campo. Poi, però, la decisione più difficile: chiudere tutto. Spegnere le luci, dire basta. Con parole piene di malinconia, ha raccontato la sua scelta in diretta a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte.

“Ci ho messo anima e cuore”

L’ex calciatore è Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli dello scudetto. L’uomo che ha accompagnato Maradona nella sua ascesa sotto il Vesuvio. Con grande sincerità, Bruscolotti ha dichiarato:

“Purtroppo, da ieri, è cessata l’attività del mio ristorante. Ho impiegato anima e cuore. Gli anni vanno avanti, e nella vita si deve voltare pagina. Le risorse fisiche diminuiscono, e ci ho pensato mille volte. Con dispiacere devo raggiungere questa soluzione.” E ancora: “Per molti anni è stato un luogo di ritrovo, abbiamo trascorso bellissime serate. La vita comunque ha un suo prosieguo. Devo rigenerarmi: il lavoro ti occupa ore e ti provoca stanchezza. Ma sono stati anni bellissimi. Grazie alle migliaia di persone che ho avuto modo di apprezzare per la loro genuinità e per il loro affetto nei miei confronti. Grazie a tutti.”