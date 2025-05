Ha preso casa al Vomero: affare da 40 milioni per il Napoli | Con lui si sogna anche in Europa

Sprint finale per lo scudetto, ma a Castel Volturno si lavora anche sul futuro: Sudakov si avvicina, Chiesa si allontana.

Il Napoli si gioca tutto a Parma. Dopo il pari con il Genoa che ha raffreddato l’entusiasmo e ridato fiato alle inseguitrici, gli azzurri devono rialzarsi subito. Lo scenario è chiaro: domenica sera, mentre l’Inter sarà impegnata contro la Lazio, Lukaku e compagni affronteranno il Parma in una sfida da dentro o fuori. Vincere potrebbe significare titolo, ma sbagliare ancora vorrebbe dire gettare via mesi di rincorsa.

Conte lo sa bene. In settimana ha blindato il gruppo, studiato gli errori contro il Genoa — soprattutto in difesa — e cercato di ritrovare brillantezza in avanti. Gli 11 tiri in porta contro i liguri hanno prodotto solo due gol, mentre due errori difensivi sono costati carissimo. La parola d’ordine ora è concretezza, in ogni zona del campo.

Il tecnico pugliese deve però fare i conti con gli infortuni. Olivera, schierato centrale per necessità, dovrà farsi trovare pronto di nuovo. In mediana, Gilmour guiderà il gioco al posto di Lobotka, mentre McTominay vuole tornare incisivo dopo una prestazione incolore. Davanti, fiducia a Lukaku e Raspadori, chiamati a spingere il Napoli al traguardo. Dalla panchina scalpita Neres, pronto a ritrovare minuti pesanti proprio nella gara più delicata.

Lo scudetto passa da Parma (e da San Siro)

Non sarà una passeggiata. Il Parma di Chivu è affamato di punti salvezza e gioca davanti a uno stadio caldo. Ma è in questi contesti che si misura la stoffa dei campioni. Conte, esperto in finali e battaglie, ha chiesto massima lucidità e fame. Servirà il miglior Napoli, quello che per mesi ha inseguito e ora vede il traguardo.

E mentre si lotta sul campo, la dirigenza lavora per il futuro.

Colpo Sudakov, ma Chiesa si allontana

Secondo Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, il Napoli è vicino a chiudere per Georgiy Sudakov, stellina dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok alla destinazione, addirittura avrebbe iniziato a cercare casa in zona Vomero. Il club ucraino però chiede più della proposta attuale (35 milioni + 5 di bonus) e pretende una percentuale sulla futura rivendita. I dialoghi sono in corso, ma la sensazione è che la fumata bianca sia solo questione di dettagli.

Diverso il discorso su Federico Chiesa: fonti vicine al suo entourage hanno smentito i contatti, mentre il Napoli sembra orientato su altri profili, magari meno onerosi ma più funzionali al progetto Conte. Florentino Luis, invece, resta in stand-by: il Benfica è disposto a trattare, ma De Laurentiis ha deciso di prendersi altro tempo prima di sferrare l’attacco finale.