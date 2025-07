Ha la testa da un’altra parte: non solo Calhanoglu | Altro pesante smacco in casa Inter

Calhanoglu non sembra più intenzionato a vestire i colori nerazzurri. Ma un altro top sembra avere la testa altrove.

In casa Inter si sta vivendo un periodo tutt’altro che sereno. Aria pesantissima da respirare ma l’eliminazione dal Mondiale per Club, arrivata a sorpresa contro il Fluminense, potrebbe far rifiatare dirigenza e giocatori. Dopo una stagione infinita è arriva il momento delle vacanze ma anche e soprattutto del calciomercato.

In particolare al centro dell’attenzione è ritornato il nome di Hakan Calhanoglu. Un anno fa a tentarlo era stato il Bayern Monaco, ora invece arrivano altre offerte. A bussare alle porte dell’Inter ci sarebbe una squadra turca, quindi per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno in patria. Parliamo del Galatasaray. Il suo futuro in nerazzurro si complica ma dietro sembra esserci molto di più.

L’eliminazione dal Mondiale ha riacceso definitivamente delle tensioni all’interno dello spogliatoio dell’Inter. E a prendere la parola ci ha pensato il capitano della squadra: Lautaro Martinez. L’argentino, con parole dure, ha lanciato un messaggio chiaro: chi non vuole restare, se ne vada.

Questa frase, anche secondo il presidente Marotta, potrebbe riferirsi proprio a Calhanoglu che è in dubbio sul suo futuro. In Turchia si parla di offerte stellari per convincere il calciatore. Addirittura si parlerebbe di 10 milioni di euro di ingaggio a stagione. Ma ad oggi lo stesso club nerazzurro non ha confermato queste proposte.

Quanta indecisione

Fatto sta che se dovesse arrivare un’offerta concreta, tutto potrebbe cambiare, e l’Inter potrebbe perdere un pezzo da novanta. Ma sul piano economico, Calhanoglu, non è incedibile. Anzi, una proposta decente potrebbe generare una plusvalenza. Liberarsi dal centrocampista significherebbe alleggerire il bilancio.

Con l’eventuale addio di Calhanoglu infatti, le casse dell’Inter risparmierebbero ben 12 milioni di euro. Una cifra non indifferente. Ma oltre al turco, c’è un altro top player che al momento sembra avere la testa altrove. E perdere eventualmente anche lui sarebbe deleterio per i nerazzurri e per Chivu.

Avere la testa altrove

Come già anticipato sopra, il Mondiale per Club è presto terminato per l’Inter. I nerazzurri sono arrivati agli ottavi di finale ma sono stati fermati dal Fluminense di Portaluppi per 2-0. Una sconfitta pesante che ha messo in risalto una squadra abulica e in particolare, un giocatore che ha dato l’impressione di essere già in vacanza.

O almeno così titolavano i vari giornali nazionali. Ci riferiamo a Marcus Thuram. Complice probabilmente un’annata pesante dal punto di vista fisico e mentale, specialmente contro il Fluminense è apparso sottotono. Il Corriere della Sera, che gli ha attribuito un 4 in pagella, ha scritto “Modalità villaggio vacanze”. Insomma vedremo se questa breve sosta gli consentirà di ricaricare le energie.