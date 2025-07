Ha giocato con Bayern e PSG, ora se lo prende il Parma a zero | È atteso in sede per il nero su bianco

Il giocatore ha avuto modo di indossare le casacche del Bayern Monaco e del PSG: ora è pronto ad approdare al Parma.

Dal 1° luglio oramai, compresa la breve sessione dal 1° al 10 giugno, le dirigenze dei club calcistici sono attivissime. Questo perché è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato che porta con sé voci, trattative, ma anche fumate bianche e sogni di mercato. Insomma sino agli inizi di settembre ci saranno costantemente notizie.

Ovviamente anche i club di Serie A sono estremamente impegnati sul mercato e tra questi troviamo il Parma di Cuesta, il nuovo tecnico subentrato a Cristian Chivu che invece è stato chiamato dall’Inter. Il giovane allenatore ha ovviamente un proprio progetto tecnico e una lista di giocatori su cui puntare.

La voglia del Parma per il prossimo anno resta quella di consolidarsi in Serie A e magari allestire anche una rosa più competitiva. L’obiettivo dunque è chiarissimo agli occhi della dirigenza, del tecnico e dei tifosi dei ducali. Per la stagione 2025/2026 si punta alla qualità senza perdere l’identità.

Sino a questo momento sono stati ben tre gli acquisti ufficiali, tutti già in programma poiché studiati nei mesi precedenti. Tra questi figurano Christian Ordonez, che è anche stato presentato di recente. Il calciatore è arrivato direttamente dal Velez. E non è ovviamente finita qui con i calciatori in entrata.

Dirigenza attiva

Per la mediana Cuesta avrà a disposizione quello che è oramai un ex giocatore dello Spezia, prelevato proprio dalla squadra ligure. Ci riferiamo ovviamente a Rachid Kouda. Si tratta di una mezzala estremamente fisica e propositiva che proprio l’anno scorso ha fatto tanto bene con i bianconeri tanto da sfiorare la promozione in A.

Per l’attacco invece, dopo aver salutato Bonny che è approdato all’Inter, ci sarà Antoine Joujou. Il calciatore è una vera e propria scommessa proveniente dalla Ligue 1. Nel corso del ritiro pre-campionato, Carlos Cuesta avrà modo di visionarlo per capire se potrà sin da subito indossare una casacca da titolare. C’è però un nome che stuzzica la dirigenza del Parma.

Ingolosisce un top player

In uscita oltre al già citato Bonny, anche Mihaila è ai saluti. Osorio terminato il proprio contratto è rimasto svincolato così come Drissa Camara che attualmente è senza squadra. Vogliacco e Cancellieri non sono stati riscattati e Leoni è sul punto di partire: il Parma non accetterà sotto i 35 milioni.

E oltre all’interesse per Giovanni Reyna del Borussia Dortmund, con i tedeschi che chiedono circa 10 milioni, la dirigenza gialloblù avrebbe messo gli occhi su un ex giocatore di Bayern Monaco e PSG. Si tratta dell’esperto Juan Bernat. Lo spagnolo dopo l’ultima esperienza al Getafe è rimasto svincolato e adesso è in cerca di una nuova avventura. Chissà che non possa presto vestire i colori della squadra emiliana.