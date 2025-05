Ha fatto sognare Bari e Serie A: poi il rapido declino | Scommesse e infortuni gli stroncano la carriera

Dalle luci della Serie A all’incubo dell’oblio: tra scommesse e infortuni, la parabola discendente di chi aveva tutto per brillare

La storia del calcio è piena di talenti che hanno incantato il pubblico per qualche stagione e poi sono spariti dai radar. Alcuni per scelta, altri per sfortuna, altri ancora per errori. E spesso, dietro un volto sorridente e una maglia sudata, si nasconde un fardello troppo grande da portare. Quando le luci si spengono e lo stadio si svuota, non tutti i calciatori riescono a restare in piedi.

C’è chi viene travolto dagli infortuni, chi si perde tra le sirene delle scommesse, chi finisce in una spirale di sfiducia e isolamento. Il campo, da luogo di riscatto, diventa improvvisamente un tabù. E ogni tentativo di rinascita si scontra con il peso delle aspettative non mantenute e dei giudizi taglienti della critica.

Negli ultimi anni, diversi nomi illustri hanno visto le loro carriere interrompersi troppo presto. Giocatori che avrebbero potuto scrivere pagine importanti, e invece si sono ritrovati ai margini. Il confine tra gloria e oblio, nel calcio, è fragile. Bastano due legamenti saltati, un’indagine della procura federale, o anche solo la sensazione di non essere più “quello di prima”.

Ed è proprio qui che si nascondono le storie più umane. Quelle meno raccontate, ma forse le più vere.

Quando la caduta arriva da dentro

Tra queste storie c’è anche quella di Paulo Vitor Barreto, uno dei simboli più amari del “ce l’aveva quasi fatta”. Attaccante brasiliano, cresciuto nel quartiere difficile di Villa Aliança, a Rio de Janeiro, ha conosciuto l’inferno prima del successo. Da bambino non sapeva se avrebbe mangiato il giorno dopo. Il calcio gli ha dato tutto. Ma poi, ha chiesto un conto pesantissimo.

A 20 anni sfiorò la tragedia in campo: un contrasto gli spezzò quasi l’osso del collo. “Dio mi ha dato una seconda chance”, raccontava. Ma quella era solo la prima di tante vite da vivere. Dopo un avvio promettente con Treviso e Udinese, gli infortuni iniziarono a martellare il suo fisico. Ogni volta che sembrava pronto a tornare, una nuova ricaduta. E come se non bastasse, quando il suo mentore Ventura gli ridiede fiducia nel Torino, arrivò anche la stangata per coinvolgimento nel calcioscommesse: cento giorni di squalifica e un incubo che si materializza, proprio quando pensava di essere rinato.

Il calcio come ultima speranza

“La mia famiglia deve mangiare: se mi fermo io, sono fregati”, disse una volta. Frasi che raccontano molto più di mille statistiche. A 28 anni Barreto non sapeva più quale delle sue “sette vite” stesse vivendo. Ma una cosa non l’aveva persa: la passione. “Il calcio è tutto, a volte ti fa brutti scherzi, ma ti dà anche tante soddisfazioni”, ammise in una delle sue interviste più sincere.

Ventura, appena ne ebbe la possibilità, lo schierò titolare contro l’Inter. Un gesto di fiducia. Per Barreto, invece, fu come tornare a respirare. “È stata durissima. Bruttissima. Triste. In estate non ci pensavo, ma con l’inizio del campionato ho capito che era un incubo vero. Mi allenavo da solo mentre gli altri andavano in ritiro”.