Ha aiutato tanto il Napoli in passato: ora vestirà la maglia azzurra | Blitz di Manna nella notte

Nelle precedenti stagioni il calciatore è stato in grado di aiutare il Napoli e ora potrebbe presto vestire azzurro. Blitz di Manna.

La stagione appena conclusa ha segnato un vero riscatto per il Napoli. Dopo un 2023/24 complicato, la società ha puntato forte su Antonio Conte per rilanciare il progetto. Il tecnico ha portato ordine, carattere e un’identità precisa, riuscendo a trasformare una squadra in difficoltà in una macchina compatta e vincente. Lo scudetto è arrivato all’ultima giornata, dopo un campionato tiratissimo.

A fare la differenza è stato lo spirito del gruppo. Il Napoli di Conte non è stato solo talento, ma anche grinta, lavoro e mentalità vincente. Lukaku, spesso messo in discussione, ha trovato fiducia e continuità. McTominay è diventato il faro del centrocampo, trascinando compagni e tifosi con le sue prestazioni.

Con la vittoria in tasca, il club non si è fermato. Ha subito lavorato per rinforzare la rosa, partendo dalla difesa con l’arrivo di Sam Beukema, ex Bologna. Ma il vero colpo è stato Kevin De Bruyne: il centrocampista belga ha scelto Napoli come sua nuova casa dopo l’addio al City, portando leadership e qualità a livelli altissimi.

Il mercato è stato attivo anche in altri reparti. In porta è arrivato Milinkovic-Savic dal Torino, mentre in attacco è stato preso Lorenzo Lucca. Per la fascia, l’acquisto di Noa Lang dal PSV ha acceso l’entusiasmo, così come quello del giovane Marianucci, difensore dall’Empoli. Ogni zona del campo ha ricevuto nuovi rinforzi.

Si continua a lavorare

Conte, De Laurentiis e il ds Manna stanno lavorando con grande sintonia. L’obiettivo non è solo confermarsi in campionato, ma anche fare bene in Champions League. La linea è chiara: rinforzare dove serve, ma senza compromettere l’equilibrio economico del club. Un approccio razionale, ma ambizioso.

C’è dunque la volontà di aprire un ciclo vincente in casa azzurra. E c’è un nuovo calciatore nel taccuino del direttore sportivo Manna che in passato ha addirittura aiutato il Napoli. E nel corso di questa sessione estiva potrebbe raggiungere i partenopei per rafforzare il reparto offensivo.

Di chi si tratta

Il nome di Riccardo Orsolini è stato accostato al Napoli in queste ore, come possibile rinforzo offensivo in caso di nuove uscite. Un profilo che piace per qualità e duttilità, ma al momento l’ipotesi resta complessa. Il Bologna non sembra intenzionato a privarsene facilmente, soprattutto dopo l’ottima stagione disputata.

D’altronde, Orsolini un favore al Napoli lo ha già fatto, anche senza indossare la maglia azzurra. Indimenticabile il gol rifilato all’Inter nello scorso campionato, decisivo nella corsa scudetto dei partenopei. Un episodio che i tifosi del Maradona ricordano con un sorriso, anche se oggi il suo arrivo sembra lontano.