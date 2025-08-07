Guai anche dopo la morte per Maradona: arriva una denuncia ai suoi danni | Informata la famiglia
La morte di Maradona ha generato una eco che continua a propagarsi: arriva una denuncia ai suoi danni. Le ultime.
La morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, ha lasciato un vuoto profondo in tutto il mondo, ma soprattutto a Napoli. In quella città che lo ha adottato come un figlio, il suo ricordo è rimasto vivo e pulsante. Per i tifosi partenopei, Maradona è stato molto più di un calciatore: un simbolo, un eroe popolare, una divinità laica.
Il suo arrivo a Napoli nel 1984 segnò l’inizio di una rivoluzione calcistica e culturale. Con lui, la squadra conquistò due scudetti, una Coppa Uefa e una gloria mai più raggiunta. Ma oltre ai trofei, Diego aveva regalato orgoglio e riscatto a una città spesso emarginata. Quel legame non si è mai spezzato.
Dopo la sua morte, a Napoli e in provincia sono nate decine di murales, altari, iniziative e simboli in suo onore. La sua immagine campeggia ovunque: dai vicoli dei Quartieri Spagnoli ai balconi di case popolari. Diego è ovunque, perché per molti napoletani rappresenta ancora la speranza e la voglia di lottare contro tutto e tutti.
Non è solo questione di calcio. Maradona ha saputo incarnare, con tutte le sue contraddizioni, lo spirito autentico del popolo napoletano. Imperfetto, passionale, combattivo. Anche per questo, ogni tributo a lui dedicato ha un valore che va oltre lo sport. Ogni immagine, ogni frase, ogni gesto è parte di una memoria collettiva.
La situazione
Nel tempo, molte comunità locali hanno voluto celebrare il campione con opere pubbliche e private. Tra queste, anche Monte di Procida, un piccolo comune affacciato sul mare in provincia di Napoli. Lì, nel punto più panoramico del paese, era stata installata una statua a lui dedicata, diventata presto meta di appassionati e turisti.
Anche questo caso e l’installazione di questa statua dimostrano l’attaccamento del popolo partenopeo nei confronti di un giocatore che ha lasciato il segno in Italia così come in tutto il mondo e ad oggi siede nel trono dei più grandi giocatori mai esistiti sulla faccia della terra. Per alcuni è il migliore in assoluto.
La rimozione
L’opera, donata due anni fa dall’armatore Giovanni Romeo, raffigurava la celebre “Mano de Dios”, uno dei momenti più iconici della carriera del Pibe de Oro. La statua, però, era stata realizzata senza rispettare i vincoli urbanistici previsti per quell’area. E dopo un lungo confronto, è arrivata la decisione ufficiale.
Le autorità comunali hanno infatti disposto la rimozione della statua, ritenuta abusiva sotto il profilo normativo come riportato dalla pagina Instagram calciatoripersbaglio. Nonostante l’enorme valore simbolico e l’affetto dei cittadini, le regole urbanistiche hanno avuto la meglio.