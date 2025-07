Gravi accuse di truffa: la Finanza bussa a casa di Roberto Baggio | Spariti 250mila euro

Arrivano delle gravi accuse di truffa con la Finanza che ha addirittura bussato a casa di Roberto Baggio. Le ultime.

Il Divin Codino Roberto Baggio, è stato un per anni l’icona del calcio italiano e non solo. Ha incantato milioni di appassionati di questo sport e delle squadre in cui ha militato. Eppure, lontano dai riflettori, una vicenda legata ad un oggetto simbolico del calciatore sta facendo tutt’ora discutere.

Oltre a collezionare gol e assist, Baggio, aveva una particolare automobile. E proprio questa sua compagna di viaggio, è diventata oggetto di mistero. Si tratta di una Lancia gialla, che venne messa all’asta con lo scopo di raccogliere fondi per beneficienza. Un’iniziativa insomma, che sembrava mirata a voler fare del bene. Ma non tutto a volte va come sembra.

Lo scorso febbraio l’auto è stata battuta all’asta per una cifra importante. Si è trattato infatti di circa 230 mila euro. L’intero ricavo avrebbe dovuto quindi finanziare cause solidali. Tuttavia, dopo la vendita, un inquietante silenzio è calato. Perché? Perché quei 230 mila euro non sono mai arrivati a destinazione.

Ovviamente a non mancare immediatamente, sono state le reazioni di persone coinvolte e non. Tifosi, donatori e sostenitori sono rimasti a bocca aperta vista la situazione paradossale che si era venuta a creare. I fondi destinati all’associazione sono svaniti nel nulla, lasciando spazio a molti dubbi.

L’estraneità ai fatti

Tutto ha avuto inizio nell’agosto 2024 quando la fondazione padovana Città della Speranza ricevette una proposta da Allegrini per organizzare l’evento benefico. La promessa scritta si basava su una donazione di 45 mila euro. Dunque si venne a creare un grosso evento che coinvolse star dello sport e non solo

Ma durante l’evento stesso, la figlia di Roberto Baggio, pubblicò un post del tutto inaspettato, che poteva far presagire il peggio. La figlia infatti, dichiarò che il padre non sapeva nulla né della vendita dell’auto né tanto meno dell’associazione con la beneficienza. Si trattò di un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

La denuncia

Allegrini, noto per aver portato avanti altre raccolte fondi, spiegò di aver sostenuto spese per l’evento ma rimandò ogni chiarimento sull’effettivo invio dei soldi nel corso dell’assemblea futura. Dunque a rimanere irrisolti furono molti interrogativi. Inoltre, Allegrini, non fornì alcun bilancio dettagliato sul denaro raccolto.

Quindi ancora oggi questo, resta un mister con Roberto Baggio che è rimasto totalmente all’oscuro di tutto ciò. Il generale Stefano Lupi dell’Istituto di Ricerca Pediatrica ha denunciato pubblicamente il raggiro secondo quanto riportato da leggo.it, definendolo una “vicenda triste”.