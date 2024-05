Il Giro d’Italia 2024 arriva a Napoli: il percorso cittadino della nona tappa

Il Giro d’Italia 2024 torna a Napoli domenica 12 maggio con la nona tappa Avezzano-Napoli. Ecco il percorso cittadino con strade e quartieri interessati.

Il Giro d’Italia torna ad animare le strade di Napoli nell’edizione 2024. La corsa rosa attraverserà il capoluogo campano domenica 12 maggio in occasione della nona tappa Avezzano-Napoli.

L’arrivo dei ciclisti nel capoluogo partenopeo è previsto tra le 16.30 e le 17.30 di domenica 12 maggio. La carovana del Giro giungerà dalla zona flegrea dopo aver toccato i comuni di Giugliano, Lago Patria, Bacoli e Pozzuoli.

Strade di Napoli interessate dal Giro d’Italia

L’ingresso nel territorio comunale di Napoli avverrà da via Provinciale San Gennaro, in direzione Piazzale Tecchio percorrendo viale Kennedy. Da qui, i ciclisti punteranno, attraverso via Diocleziano, in direzione discesa Coroglio verso via Giovanni Boccaccio e via Alessandro Manzoni, per giungere a piazza Sannazaro.

Percorrendo contromano viale Gramsci e piazza Repubblica, prenderanno poi via Caracciolo fino a raggiungere l’arrivo, previsto alla Rotonda Diaz intorno alle 17.15, dove si concluderà la nona tappa.

Strade chiuse e quartieri blindati

L’attraversamento della città coinvolgerà in particolare le Municipalità X Bagnoli-Fuorigrotta e I Chiaia-Posillipo-San Ferdinando. In queste zone saranno istituite diverse strade interdette al traffico e alla circolazione per permettere il regolare svolgimento della corsa.

Secondo quanto comunicato, è previsto il divieto di transito veicolare e di circolazione in via Provinciale San Gennaro, via Nuova Agnano, viale J.F. Kennedy, piazzale Tecchio, via Diocleziano, via Cavalleggeri d’Aosta, via Pasquale Leonardi Cattolica, via Coroglio, discesa Coroglio, via Giovanni Boccaccio, via Alessandro Manzoni, via Francesco Petrarca, via Orazio, via Mergellina, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, via Francesco Caracciolo e piazza Vittoria.

Per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, saranno impiegati oltre 400 agenti della Polizia Locale di Napoli per vigilare sul rispetto dei divieti di sosta e del dispositivo di traffico. Previsto anche un massiccio impiego di carri attrezzi e carri gru per le rimozioni già dalla serata di sabato 11 maggio.

La città si prepara dunque ad accogliere il Giro d’Italia 2024, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno che colorerà di rosa le strade di Napoli in una giornata di grande spettacolo.

Giro d’Italia a Napoli: Open Village a piazza del Plebiscito

In occasione della tappa di Napoli del giro d’Italia, in piazza del Plebiscito sarà allestito l’Open Village del Giro, che sarà aperto sabato 11 dalle ore 16:00 alle 23:00 e domenica a partire dalle 13.30, con la musica e momenti di animazione, intrattenimento e giochi: uno spazio nel quale i visitatori potranno entrare in contatto con la realtà e il mondo della Corsa rosa.

Domenica 12 maggio, dalle 14:20, si esibirà l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, i ragazzi suoneranno pezzi classici, jazz, e classici napoletani: da Verdi a ‘O sole mio, da Piovani a Morricone a Nino Rota per i visitatori e turisti che affolleranno l’Open Village del Giro.