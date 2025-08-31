31 Agosto 2025

Giocare al Maradona: oggi può farlo chiunque | L’annuncio ufficiale fa impazzire i napoletani

Marco Fanfani 31 Agosto 2025
Stadio Maradona

Stadio Maradona - fonte lapresse - napolipiu.com

Giocare nello stadio della propria squadra del cuore è il sogno di ogni ragazzino. A Napoli forse un po’ di più.

Lo stadio Diego Armando Maradona è molto più di un semplice impianto sportivo: per i napoletani rappresenta un luogo di identità collettiva, di passione e di appartenenza. Ogni settore dello stadio custodisce storie di vittorie, sconfitte e momenti indimenticabili che hanno segnato intere generazioni. Entrare al Maradona significa immergersi in un’atmosfera unica, dove il calcio si fonde con il sentimento popolare.

Il fascino dello stadio nasce soprattutto dal legame indissolubile con la figura di Maradona. Dedicargli il nome ha reso ufficiale ciò che i tifosi hanno sempre sentito: questo luogo è il tempio del loro eroe. Ogni volta che la squadra scende in campo, sembra che l’energia di Diego riviva tra i cori, le bandiere e i murales che colorano le gradinate.

Ma il Maradona non è solo storia e mito, è anche presente vibrante. Le partite del Napoli sono uno spettacolo nello spettacolo: il pubblico canta all’unisono, creando un muro di suoni e colori che incute rispetto negli avversari e orgoglio nei tifosi. È una sinfonia popolare che rende lo stadio uno dei più temuti e ammirati al mondo.

Lo stadio è un punto di riferimento per tutta la città. Non importa se si è giovani o anziani, il Maradona è un luogo che unisce, che dà voce a un popolo intero e che rappresenta Napoli in tutta la sua forza e passione. Per questo, per i napoletani, il suo fascino è eterno.

Il Maradona entra nel videogioco

Electronic Arts ha annunciato un accordo con il Comune di Napoli per includere lo Stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26. Si tratta del terzo impianto ufficiale di Serie A presente nel gioco, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine. Una notizia che entusiasma i tifosi azzurri, che potranno finalmente vivere le emozioni del loro stadio anche sul campo virtuale.

Il Maradona è stato riprodotto in ogni dettaglio, grazie a rilievi e riprese audiovisive effettuate direttamente a Napoli. Architettura, suoni e atmosfere sono stati catturati per restituire un’esperienza il più fedele possibile, trasformando ogni partita digitale in un tuffo nel cuore del tifo partenopeo. Così, anche davanti a una console, i sostenitori del Napoli potranno sentirsi dentro al loro tempio calcistico.

Maradona
Maradona – napolipiu.com

Orgoglio e passione digitale

«Siamo entusiasti di portare lo stadio Diego Armando Maradona in FC 26», ha dichiarato James Taylor di EA Sports, sottolineando quanto fosse attesa questa aggiunta dai fan. Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha rimarcato l’orgoglio di vedere Napoli e il suo tifo raccontati al mondo attraverso il videogioco.

Per ora i tifosi potranno calcare il prato del Maradona solo virtualmente, ma resta un’occasione speciale: vivere l’atmosfera unica dello stadio campione d’Italia anche con joystick alla mano. EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su PC e console, con accesso anticipato.

Altro

de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (1)

Affare da ufficio inchiesta: un colpo del Napoli finisce sotto indagine | “É totalmente assurdo”

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
lukaku-lapresse-napolipiu.com

RETROSCENA LUKAKU: la vera ragione dell’infortunio | È tutta colpa di De Laurentiis

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Un figlio di Roma per il Napoli: Manna chiude così il mercato | Attesa la firma in queste ore

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Napoli

L’accademia della Crusca dice sì: 4 termini napoletani entrano nel vocabolario | Grande festa sotto il Vesuvio

Marco Fanfani 31 Agosto 2025
goncalo ramos-lapresse-napolipiu.com

Il PSG accetta il prestito: Goncalo Ramos firma in Serie A | Affare concluso nella notte

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Sinner

Jannik, i nemici ce li hai in casa: Sinner tradito agli US Open | Ecco che cos’è successo

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025

Ultimissime

Stadio Maradona

Giocare al Maradona: oggi può farlo chiunque | L’annuncio ufficiale fa impazzire i napoletani

Marco Fanfani 31 Agosto 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (1)

Affare da ufficio inchiesta: un colpo del Napoli finisce sotto indagine | “É totalmente assurdo”

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
lukaku-lapresse-napolipiu.com

RETROSCENA LUKAKU: la vera ragione dell’infortunio | È tutta colpa di De Laurentiis

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Un figlio di Roma per il Napoli: Manna chiude così il mercato | Attesa la firma in queste ore

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Napoli

L’accademia della Crusca dice sì: 4 termini napoletani entrano nel vocabolario | Grande festa sotto il Vesuvio

Marco Fanfani 31 Agosto 2025