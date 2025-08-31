Giocare al Maradona: oggi può farlo chiunque | L’annuncio ufficiale fa impazzire i napoletani
Giocare nello stadio della propria squadra del cuore è il sogno di ogni ragazzino. A Napoli forse un po’ di più.
Lo stadio Diego Armando Maradona è molto più di un semplice impianto sportivo: per i napoletani rappresenta un luogo di identità collettiva, di passione e di appartenenza. Ogni settore dello stadio custodisce storie di vittorie, sconfitte e momenti indimenticabili che hanno segnato intere generazioni. Entrare al Maradona significa immergersi in un’atmosfera unica, dove il calcio si fonde con il sentimento popolare.
Il fascino dello stadio nasce soprattutto dal legame indissolubile con la figura di Maradona. Dedicargli il nome ha reso ufficiale ciò che i tifosi hanno sempre sentito: questo luogo è il tempio del loro eroe. Ogni volta che la squadra scende in campo, sembra che l’energia di Diego riviva tra i cori, le bandiere e i murales che colorano le gradinate.
Ma il Maradona non è solo storia e mito, è anche presente vibrante. Le partite del Napoli sono uno spettacolo nello spettacolo: il pubblico canta all’unisono, creando un muro di suoni e colori che incute rispetto negli avversari e orgoglio nei tifosi. È una sinfonia popolare che rende lo stadio uno dei più temuti e ammirati al mondo.
Lo stadio è un punto di riferimento per tutta la città. Non importa se si è giovani o anziani, il Maradona è un luogo che unisce, che dà voce a un popolo intero e che rappresenta Napoli in tutta la sua forza e passione. Per questo, per i napoletani, il suo fascino è eterno.
Il Maradona entra nel videogioco
Electronic Arts ha annunciato un accordo con il Comune di Napoli per includere lo Stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26. Si tratta del terzo impianto ufficiale di Serie A presente nel gioco, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine. Una notizia che entusiasma i tifosi azzurri, che potranno finalmente vivere le emozioni del loro stadio anche sul campo virtuale.
Il Maradona è stato riprodotto in ogni dettaglio, grazie a rilievi e riprese audiovisive effettuate direttamente a Napoli. Architettura, suoni e atmosfere sono stati catturati per restituire un’esperienza il più fedele possibile, trasformando ogni partita digitale in un tuffo nel cuore del tifo partenopeo. Così, anche davanti a una console, i sostenitori del Napoli potranno sentirsi dentro al loro tempio calcistico.
Orgoglio e passione digitale
«Siamo entusiasti di portare lo stadio Diego Armando Maradona in FC 26», ha dichiarato James Taylor di EA Sports, sottolineando quanto fosse attesa questa aggiunta dai fan. Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha rimarcato l’orgoglio di vedere Napoli e il suo tifo raccontati al mondo attraverso il videogioco.
Per ora i tifosi potranno calcare il prato del Maradona solo virtualmente, ma resta un’occasione speciale: vivere l’atmosfera unica dello stadio campione d’Italia anche con joystick alla mano. EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su PC e console, con accesso anticipato.