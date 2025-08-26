Gattuso inizia a tremare: primo forfait per il Mondiale | Il gioiello azzurro non è convocabile
Il nuovo commissario tecnico della Nazionale inizia male l’avventura: arriva una notizia poco gradita dalle parti di Coverciano.
“Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. Io e io mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, ma c’è la consapevolezza di poter fare un grandissimo lavoro. C’è da lavorare, da andare in giro e parlare coi giocatori per entrare nella loro testa“.
E ancora: “Sento dire da tanti anni che non c’è talento, ma io penso che i giocatori ci siano e dobbiamo solo metterli nella condizione di farli esprimere al massimo. L’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale“.
Per finire: “Con i giocatori voglio che ci si dica le cose in faccia, voglio creare una famiglia. In campo le difficoltà ci sono in qualsiasi momento e se non si fa una corsa in più diventa dura, in questo momento dobbiamo riuscire a cambiare questo aspetto. Dobbiamo dirci anche le cose che non vogliamo sentire, solo così si può crescere“.
Queste sono state le parole rilasciate dal nuovo ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso, che ha preso il posto di Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Determinate, dure e schiette le parole dell’ex centrocampista del Milan rivolte ai suoi uomini.
Gattuso è stato chiaro sin dall’inizio e non farà favoritismi o sconti a qualcuno. Cercherà di costruire una squadra unita anche e soprattutto in vista del possibile Mondiale 2026 e prima di tutto delle qualificazioni che ci sono da giocare per accedervi. Il percorso è partito in salita.
La stella ex rossonera, ha quindi deciso di sedersi su una panchina che scotta. Il compito sarà arduo e ancora una volta il Mondiale sembra una chimera irraggiungibile ma Gattuso e l’Italia hanno il compito di dare il massimo. In più il ct dovrà fare i conti con un’assenza alquanto importante.
Il giocatore
Chi quasi sicuramente non verrà convocato, almeno per il momento, è Pafundi. Se fosse rimasto in Serie A e avesse trovato spazio e continuità, il suo talento avrebbe potuto aprirgli persino le porte del Mondiale. Il giovane trequartista è infatti considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.
Con il trasferimento in Serie B, invece, lo scenario cambia radicalmente. Giocare in un campionato meno prestigioso riduce le chance di una convocazione immediata, soprattutto in un anno cruciale per la Nazionale.