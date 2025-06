Gattuso ha chiamato 35 giocatori: altri 2 esclusi di lusso oltre Acerbi | Chiuse le porte di Coverciano

Non solo Acerbi. Gattuso taglia fuori dal progetto due innesti pregiati che quindi non vestiranno azzurro.

L’era Spalletti è oramai ufficialmente terminata da diversi giorni. Il tecnico toscano dopo la disfatta a Oslo che, di fatto, ha già messo in salita le qualificazioni ai prossimi Mondiali per l’Italia, ha concluso la sua avventura. Il gruppo non si era mostrato coeso e unito a partire dall’Europeo flop dello scorso anno e si è dunque deciso di cambiare.

Al posto dell’ex Roma e Napoli tra le altre squadre, è arrivato un ct che la Nazionale la conosce e anche bene. Ha vinto in azzurro un Mondiale e potrebbe dare nuova linfa a una formazione ad oggi spenta. Stiamo parlando di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico post Spalletti. Terminata l’esperienza in Croazia è subito ritornato in patria.

Non si vedeva nella Penisola dall’oramai lontano 2021 a seguito dell’avventura con il Napoli. Nel frattempo ha acquisito esperienza e girato il mondo, per poi ritornare nel suo Paese d’origine. Adesso una nuova sfida per l’ex calciatore del Milan che ha messo immediatamente i puntini sulle i.

Nemmeno il tempo di sedere sulla rovente panchina azzurra, che negli ultimi anni ha visto Mancini e Spalletti scambiarsi la staffetta, che Gattuso ha voluto imporre le proprie idee. E non sembra un caso l’esclusione di due giocatori di lusso. Il ct ha voglia di lanciare un segnale forte all’undici azzurro.

Una decisione netta

Ricordato per la sua garra nel rettangolo di gioco, Gattuso è pronto a trasmettere tutta la sua grinta ma soprattutto le sue idee alla sua nuova Nazionale. Il progetto targato Ringhio sta iniziando a prendere forma e tra qualche tempo ci sarà la possibilità di vedere in azione i giocatori italiani. Ma non mancheranno le sorprese.

Tra i vari reparti quello che scotta maggiormente resta l’attacco e lì, il ct, sembra aver già preso delle decisioni chiare. Nella scala gerarchica sembrano praticamente intoccabili ben tre nomi. Si tratta di Kean, reduce da una stagione perfetta con la Fiorentina, e ancora di Retegui, capocannoniere della Serie A e infine l’emergente Lucca. E dunque gli esclusi di lusso non mancano.

Il tagliafuori

Il nuovo commissario tecnico Gattuso con ogni probabilità attuerà un vero e proprio tagliafuori. Perché è tutt’altro che improbabile la mancata chiamata per Zaniolo e Scamacca. Il primo tra Atalanta e Fiorentina non è ritornato ai fasti di una volta e si è anche fatto notare, negativamente, per vicende extra campo.

Il bomber dell’Atalanta, invece, ha trascorso una stagione che definire sottotono e sfortunata sarebbe riduttivo. Tormentato dagli infortuni, ha dapprima subito la rottura del legamento crociato. Successivamente invece, è incappato in un altro infortunio alla coscia che lo ha costretto a racimolare, in A, solamente una presenza. Insomma la chiamata per i due sembra, al momento, lontanissima.