Gattuso disperato: Donnarumma è fuori dalla Nazionale | Il Mondiale ormai è un miraggio
Il nuovo ct della Nazionale Gattuso è disperato: il Mondiale è una chimera, Donnarumma out dalla Nazionale.
Il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio, deve fare i conti con diversi grattacapi. Stiamo parlando di Rino Gattuso che, dopo l’esonero di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale, è subentrato al suo posto. L’ex calciatore del Milan è arrivato in un momento delicatissimo.
La Nazionale negli ultimi anni ha vissuto più bassi che alti, con l’unico raggio di luce rappresentato dalla vittoria dell’Europeo che si è disputato nel 2021. Nessuno, dopo la conquista della competizione continentale, si sarebbe mai potuto aspettare poi una notizia tragica sportivamente parlando.
Dopo il trionfo di Mancini e Vialli a Wembley contro l’Inghilterra, nemmeno il più pessimista dei tifosi si sarebbe potuto immaginare l’esclusione dal Mondiale 2022. La manifestazione mondiale, per la seconda volta di fila dopo i Mondiali del 2018 che si sono disputati in Russia, non ha visto partecipare i colori azzurri.
Un dramma sportivo ma soprattutto un dramma collettivo. Diverse generazioni infatti, non hanno mai conosciuto l’Italia ai vertici del calcio Mondiale con l’ultima vera grande apparizione nel 2006, quando Lippi e i suoi riuscirono a sollevare sotto il cielo di Berlino il trofeo più agognato di tutti.
Anni da dimenticare
Da quel momento black-out totale. Poi lo spiraglio di luce con Conte nel 2016, passando per la gara contro la Svezia che rimarrà nella storia, proseguendo per l’Europeo, sino ad arrivare alla partita del Renzo Barbera contro la Macedonia del Nord: una ferita che tutt’oggi resta aperta e deve cicatrizzarsi.
Toccherà a Gattuso ripartire per dimenticare questi anni e per tentare di qualificarsi al Mondiale che si disputerà la prossima estate. Il girone delle qualificazioni si è già messo in salita e adesso il ct dovrà fare i conti con una possibile assenza di un top player: stiamo parlando di Donnarumma.
Il futuro incerto
Il portiere attualmente in forza al PSG, ha vissuto un anno senza precedenti. Ha conquistato il triplete con la propria squadra e con le sue parate fondamentali e salvifiche, ha trascinato i parigini alla vittoria della UEFA Champions League. Questo è forse il momento più alto della sua carriera…ma attenzione alla Nazionale.
Al momento Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Paris Saint-Germain, e il suo futuro sembra lontano dalla capitale francese. Se così dovesse essere bisognerà capire dove sbarcherà il giocatore. Se dovesse andare in un campionato meno competitivo, il suo posto da titolare nella Nazionale potrebbe vacillare.