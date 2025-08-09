Gasperini fa piangere Conte: scelto l’ultimo difensore per la sua Roma | Grande sforzo dei Friedkin

Il nuovo allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è pronto a far soffrire Conte: è stato scelto l’ultimo rinforzo per la difesa.

La Roma e il Napoli sono pronte ad affrontarsi anche al di fuori del rettangolo di gioco. Le due formazioni infatti, sarebbero invischiate in una vicenda di mercato intrecciata. E il nuovo allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, potrebbe scippare al Napoli un calciatore sempre piaciuto agli azzurri. Ma come si stanno muovendo le due compagini sul mercato? Partiamo dai campioni d’Italia.

Il colpo che ha acceso i riflettori sul mercato del Napoli è stato senza dubbio Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, svincolato dopo l’esperienza al Manchester City, ha scelto di sposare il progetto azzurro. Una mossa clamorosa, che ha scosso l’ambiente sportivo europeo e segnato l’ambizione del club partenopeo.

Ma De Bruyne non è stato l’unico innesto di peso: il Napoli ha portato a casa anche Noa Lang dal PSV, giocatore duttile e offensivo che ha subito mostrato entusiasmo per la nuova avventura. Poi è toccato a Sam Beukema, centrale ex Bologna, acquistato per 31 milioni, e al portiere Milinkovic-Savic, pronto a contendere il posto a Meret. A completare la lista c’è Marianucci, prelevato dall’Empoli per 9 milioni.

Il mercato in uscita, però, ha fatto altrettanto rumore. Il Galatasaray ha strappato Victor Osimhen per 75 milioni di euro, una delle cessioni più importanti dell’estate. Ma non è finita: il mercato è ancora lungo e il direttore sportivo Manna è voglioso di smussare e rafforzare ulteriormente la rosa.

La Roma risponde

Dall’altra parte troviamo una Roma altrettanto attiva sul mercato e soprattutto ambiziosa in vista della prossima annata. Il nuovo tecnico ex Atalanta ha portato entusiasmo e il direttore sportivo Massara sta lavorando per lui. I primi colpi in entrata, così come quelli in uscita, non sono di certo mancati.

Gasperini ha già avuto modo di accogliere profili nuovi e interessanti in grado di rafforzare la rosa. Uno su tutti è sicuramente Wesley prelevato dal Flamengo per 25 milioni. Poi è stato il turno di El Aynaoui: 23,5 milioni versati nelle casse del Lens. Successivamente sono arrivati il difensore Ghilardi, il secondo portiere Vasquez ed Evan Ferguson, attaccante in prestito dal Brighton. Ma la Roma è pronta a scalzare il Napoli.

L’obiettivo comune

Come sopra anticipato la Roma e il Napoli hanno un obiettivo comune, con i campioni d’Italia che nel corso di questa estate hanno già presentato un’offerta formale all’Atalanta, squadra detentrice del cartellino del difensore. Manna ha tentato un blitz offrendo ben 35 milioni di euro più 5 di bonus.

L’offerta avrà quasi sicuramente stuzzicata il palato di Percassi che però al momento sembra non aver ceduto. E dunque occhio a Gasperini che conosce il giocatore e potrebbe convincerlo a seguirlo nella Capitale. Non sarà però semplice dialogare con l’Atalanta che ha intenzione di trattenerlo.