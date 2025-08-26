GAFFE DELLA UEFA: rivelato il sorteggio di Champions dell’Inter | È il peggiore possibile
La UEFA ha regole strettissime per quanto riguarda i sorteggi della Champions League e non solo. Questo ‘errore’ fa riflettere.
Il sorteggio della Champions League è uno dei momenti più attesi della stagione calcistica europea e segue regole precise stabilite dalla UEFA. La fase a gironi vede 32 squadre suddivise in quattro fasce, determinate in base al ranking UEFA e ai successi recenti. La prima fascia include i campioni nazionali e la squadra vincitrice della Champions e dell’Europa League, mentre le altre vengono composte in base al coefficiente delle singole società.
Durante il sorteggio, le squadre vengono distribuite in otto gironi da quattro, evitando che club della stessa nazione possano trovarsi nello stesso gruppo. La procedura è gestita tramite urne: si estrae una squadra e successivamente la posizione che occuperà all’interno del girone, così da determinare il calendario ufficiale della competizione. L’evento è solitamente accompagnato da cerimonie ufficiali con ospiti illustri ed ex calciatori.
Per la fase a eliminazione diretta, il meccanismo è differente. Agli ottavi di finale, le prime classificate di ogni girone affrontano una seconda, con il vincolo che non possano sfidarsi squadre provenienti dallo stesso gruppo o dalla stessa federazione. Dai quarti in poi, invece, il sorteggio è completamente libero: qualsiasi incrocio diventa possibile.
La UEFA utilizza anche criteri logistici e televisivi per evitare sovrapposizioni problematiche, ad esempio impedendo a due squadre della stessa città di giocare in casa nello stesso giorno. Questo insieme di regole assicura equilibrio, equità e spettacolo, rendendo il sorteggio un appuntamento seguito con grande passione dai tifosi di tutta Europa.
Un sorteggio da incubo
Immaginando il peggior scenario possibile per l’Inter, il sorteggio di Champions League potrebbe riservare un girone davvero proibitivo. Dalla prima fascia, oltre ai nerazzurri, figurano colossi come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e PSG: evitare queste superpotenze sarà fondamentale. Ma la UEFA, che conosce già quasi tutte le fasce, avrebbe “spoilerato” il quadro, lasciando intuire le combinazioni più ostiche.
Nella seconda fascia, il rischio più grande porta a squadre come l’Arsenal e il Bayer Leverkusen, campioni di Germania e tra le formazioni più in forma d’Europa. Un incrocio con una di loro ridurrebbe ulteriormente i margini per qualificarsi, soprattutto considerando l’intensità di gioco che entrambe sanno garantire.
Trappole nascoste nelle ultime fasce
La terza fascia non è meno pericolosa: trovare il Napoli, che conosce bene i nerazzurri e dispone di talento diffuso, o lo Sporting Lisbona, sempre insidioso, renderebbe la strada in salita. Inserire una di queste squadre nel girone significherebbe affrontare tre rivali di altissimo livello già nella fase iniziale.
E infine, dalla quarta fascia, la mina vagante potrebbe essere il Newcastle. Gli inglesi hanno forza fisica, qualità e una spinta ambientale devastante, perfetta per creare problemi anche ai grandi club. In un ipotetico girone con Leverkusen, Napoli e Newcastle, l’Inter si troverebbe di fronte a un vero “gruppo della morte”, dove ogni partita avrebbe il sapore di una finale anticipata.