Fulmine a ciel sereno inatteso: la Ferrari riaccoglie Jean Todt | Sarà lui il nuovo dirigente

In casa Ferrari arriva un vero e proprio fulmine a ciel sereno: riaccolto Jean Todt. Sarà il nuovo dirigente.

La SF-25 ha mostrato fin da subito grossi limiti, soprattutto sul piano dell’affidabilità. La Ferrari fatica a trovare continuità, e ogni gara sembra una sfida più contro sé stessa che contro gli avversari. Il progetto della monoposto si conferma troppo complesso, con prestazioni altalenanti e poco prevedibili.

Neppure due fuoriclasse come Leclerc e Hamilton riescono a farla rendere come dovrebbe. Fred Vasseur aveva promesso interventi per semplificare la guida e migliorare la macchina, ma finora i progressi sono minimi. La direzione tecnica non ha ancora trovato soluzioni concrete ai problemi ormai cronici.

Qualche segnale positivo si è visto dopo le tappe di Melbourne e Barcellona, come ha ammesso lo stesso Vasseur. Ma gli aggiornamenti continuano a non incidere a sufficienza, e la SF-25 resta poco competitiva rispetto ai top team. Serve una svolta che però, al momento, non sembra all’orizzonte.

Un’altra nota dolente è la gestione degli pneumatici, che ha spesso mandato in confusione la strategia di gara. I dati non sempre precisi sulla durata delle gomme hanno complicato le scelte ai box. Anche questo aspetto contribuisce a una stagione piena di rimpianti e di aspettative deluse.

I piloti

Charles Leclerc ha espresso apertamente la propria delusione per l’annata sottotono portata avanti al momento. È solo quinto in classifica, troppo lontano dai vertici, e l’arrivo di Hamilton non ha cambiato le cose. Per ora, l’operazione Hamilton sembra più simbolica che realmente competitiva.

Il distacco da McLaren e Red Bull è netto, con un gap di 3-4 decimi al giro che pesa come un macigno. La Ferrari è rimasta indietro, e solo adesso, forse tardi, pare aver individuato le cause principali del flop. Serve tempo, ma la pazienza in Formula 1 è merce rara. E allora la Ferrari potrebbe adottare una strategia.

L’idea

Per tentare di rimettere ordine, la Ferrari sta pensando di riorganizzare la sua struttura interna come riportato dal Corriere dello Sport. L’idea è inserire una figura di raccordo tra Vasseur e i vertici aziendali, per migliorare la comunicazione. Sino ad ora infatti il dialogo interno è stato totalmente disastroso e non ha portato i frutti sperati.

Questo dirigente avrebbe un ruolo intermedio tra Vasseur e la coppia Vigna-Elkann, come già avviene in McLaren. Un passo che potrebbe dare più fluidità alle decisioni e meno isolamento al team principal. E si è pensato a un possibile ritorno di Jean Todt, che andrebbe a fare da raccordo.