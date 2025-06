FRATTURA INSANABILE: rapporto distrutto tra Conte e De Laurentiis | Il presidente l’ha costretto a restare

Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis non è stato semplice, sin dall’inizio. Tra i due c’è però tanto rispetto.

Antonio Conte è noto per il suo carattere forte, la determinazione incrollabile e una visione molto chiara di come debba essere gestita una squadra vincente. Queste qualità, che lo hanno reso uno degli allenatori più apprezzati e vincenti degli ultimi anni, lo hanno anche portato talvolta a vivere rapporti complessi con le proprietà dei club in cui ha lavorato. La sua esigenza costante di avere controllo e garanzie tecniche lo ha messo più volte in una posizione di attrito con i vertici societari.

Il tecnico salentino ha sempre preteso un alto livello di professionalità, progettualità e ambizione. Non si è mai accontentato di partecipare: ha voluto squadre competitive, strutture adeguate e un mercato all’altezza delle sue richieste. Quando ha percepito una distanza tra le promesse ricevute e la realtà dei fatti, non ha esitato a esplicitare il suo malcontento, anche pubblicamente, generando tensioni che a volte hanno segnato profondamente la sua permanenza in panchina.

Conte è un allenatore che vive il calcio con intensità totale. Pretende molto da sé stesso, dal suo staff, dai giocatori e, non da ultimo, dalla dirigenza. Questo atteggiamento lo rende un leader autorevole, ma anche un interlocutore difficile per chi non condivide la sua visione o non riesce a sostenerne il ritmo e le aspettative.

Nonostante ciò, il suo impatto sulle squadre che ha allenato è spesso stato immediato e profondo. Anche nei contesti più turbolenti, Conte ha lasciato una traccia evidente, mostrando che dietro a ogni frizione c’era una volontà autentica di costruire qualcosa di grande.

Conte, tra Napoli e il sogno Juve sfumato

Negli ultimi mesi, Conte è stato al centro di retroscena e trattative complesse, con il Napoli al centro della scena. Secondo quanto ricostruito da Massimo Brambati durante Netweek Calcio Show, Conte aveva firmato un triennale con il club partenopeo, e nonostante i segnali pubblici di apertura da parte del presidente De Laurentiis, la realtà interna era diversa. Il tecnico non voleva passare per quello che impone la propria volontà, ma il vincolo contrattuale e la posizione forte della società lo hanno di fatto bloccato, proprio come accadde a Spalletti l’anno precedente.

Conte avrebbe avuto la volontà di tornare alla Juventus, chiudendo idealmente un cerchio, ma le condizioni non lo hanno permesso. Quando fece notare a De Laurentiis che gli era stato promesso un addio libero a fine stagione, la risposta fu netta: «Sì, ma non a una squadra italiana». Nel frattempo, il presidente rilanciava con promesse di mercato ambiziose: 200 milioni a disposizione, bonus scudetto inserito nel contratto e reinvestimento degli incassi da eventuali cessioni.

La Juventus, Giuntoli e un’occasione mancata

Un altro elemento decisivo nel mancato ritorno di Conte alla Juventus è stato il silenzio di Cristiano Giuntoli. Sempre secondo Brambati, già nell’ottobre 2023, mentre il Napoli esonerava Garcia, Giuntoli contattò Conte chiedendogli di aspettare, con la promessa di occuparsi di lui in seguito. Tuttavia, quell’incontro non avvenne mai, e Giuntoli si defilò.

Conte non ha dimenticato quell’episodio. Lo stesso Chiellini era consapevole delle difficoltà di un suo ritorno a Torino. Alla luce di questi sviluppi, Brambati ha sottolineato che, se oggi Conte non siede sulla panchina bianconera, il merito – o la responsabilità – va attribuita proprio a Giuntoli.