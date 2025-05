Forza, velocità e corsa: è il profilo ideale per Conte | Colpaccio a parametro zero

Napoli si gioca tutto in due partite, mentre sullo sfondo si lavora già al futuro: il primo rinforzo potrebbe arrivare dalla Premier League.

Manca una sola settimana alla domenica più importante dell’era Conte.

Dopo il mezzo passo falso contro il Genoa, il Napoli ha perso l’occasione per allungare, ma non la testa della classifica. A 180 minuti dalla fine, la squadra partenopea è ancora padrona del proprio destino, con un punto di vantaggio sull’Inter e lo Scudetto più vicino che mai. Ma ora non sono più ammessi errori: Parma e Cagliari saranno le due tappe di un viaggio che può chiudersi con la gloria o sfumare sul filo.

La trasferta di domenica al Tardini sarà uno spartiacque. Il Napoli, a quota 78, dovrà giocare con lucidità e cattiveria. L’Inter, in agguato a 77, è pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso. Non sarà semplice, perché Parma è già salva ma imprevedibile, e Cagliari potrebbe giocarsi tutto per la permanenza in Serie A.

In caso di arrivo a pari punti con l’Inter, lo Scudetto si deciderebbe in uno spareggio secco: con lo scontro diretto in parità e la differenza reti favorevole ai nerazzurri (+42 contro +30), è ancora possibile un duello finale dal sapore antico. Una prospettiva che il Napoli vuole evitare a tutti i costi. Vincere entrambe le partite è l’unico modo per non dover guardare cosa succede altrove.

Intanto, De Laurentiis e Giuntoli (che potrebbe restare anche nella prossima stagione) non perdono tempo. Sul tavolo c’è già il primo nome per il nuovo Napoli che Conte immagina per l’anno venturo: un profilo internazionale, duttile e veloce.

Un jolly per il 3-5-2

Il giocatore è Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina, noto semplicemente come Ola Aina. Classe 1996, ex Chelsea, oggi al Nottingham Forest, ma con un contratto in scadenza. Aina è un esterno completo, capace di giocare su entrambe le fasce, perfettamente compatibile con il sistema di Conte. Tatticamente intelligente, atleticamente potente, rappresenterebbe un innesto a costo zero, con ingaggio accessibile e ampio margine di utilizzo.

Il Napoli ha già sondato il terreno, consapevole della concorrenza ma forte del progetto tecnico di Conte, che potrebbe convincere il nazionale nigeriano a tornare in Italia dopo l’esperienza al Torino.

Da Londra a Napoli: le trattative sono avviate

Secondo fonti inglesi, l’entourage del giocatore ha ricevuto più di un contatto da club italiani, ma il Napoli è l’unico ad aver presentato una proposta concreta. Il fatto che arrivi a parametro zero lo rende ancora più appetibile, in una sessione di mercato che si preannuncia oculata ma ambiziosa.

Conte apprezza particolarmente i giocatori in grado di garantire copertura e ripartenze rapide: Aina ha mostrato queste doti anche in Premier, in un contesto difficile come quello del Nottingham. La possibilità di allenarsi con continuità in un sistema solido e competitivo potrebbe rappresentare la svolta per la sua carriera. Mentre Napoli si prepara a vivere due settimane da brividi, lo sguardo della dirigenza è già rivolto alla prossima stagione. Perché vincere lo Scudetto sarebbe la consacrazione di un progetto partito tra mille dubbi, ma per restare al vertice servirà continuità. Ecco perché il possibile arrivo di Aina non è solo un’opportunità di mercato, ma un tassello strategico.