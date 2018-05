Un solo scudetto della Juve senza gli Agnelli. Angelo Forgione spiega il rapporto tra la Juventus, gli Agnelli e la Fiat nel corso della storia. La Juve senza la famiglia Agnelli ha vinto un solo scudetto. Juventus-Fiat/Exor e il regno d’Italia.

UN SOLO SCUDETTO DELLA JUVE SENZA GLI AGNELLI

Senza gli Agnelli non sarebbe la gloriosa Juventus, regina d’Italia. Lo dice la storia: senza la famiglia, dal 1898 al 1923, periodo antidiluviano di monopolio calcistico settentrionale, il club bianconero ha vinto il solo titolo tricolore del 1905, “sbaragliando” la concorrenza di una concittadina, due squadre di Genova e due di Milano, e sarebbe addirittura sceso di categoria nel 1911 e nel 1913 se non vi fosse stato prima un blocco delle retrocessioni e poi un artificioso ripescaggio nel girone della Lombardia per evitare il minacciato scioglimento, dettato da gravi condizioni economiche, dopo che nel 1906 alcuni soci erano fuoriusciti per fondare il Torino.

LA JUVE SENZA LA FAMIGLIA AGNELLI HA VINTO UN SOLO SCUDETTO.

Tra il 1924 e il 1935, nei 12 anni di Edoardo Agnelli, 6 scudetti.

Dal 1936 al 1947, 12 anni di Juve fascista senza Agnelli e senza tricolore, firmati Emilio de la Forest de Divonne e Piero Dusio, mentre la Fiat sosteneva esternamente il “grande” Torino.

E poi di nuovo riacquistata dagli Agnelli nel 1948. Da Gianni fino ad Andrea, erede di Umberto, con altri 27 trionfi.

JUVENTUS-FIAT/EXOR E IL REGNO D’ITALIA

Tutta la sala dei trofei nazionali della Juventus è sostanzialmente collocata all’ombra del tetto di casa Agnelli, troppo grande e solido per non capire che sia proprio la potente famiglia la marcia in più di un club che è vetrina aziendale. Ecco il connubio Juventus-Fiat/Exor.

