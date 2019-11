Ford vs Ferrari, il duello al cinema con Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Ford vs Ferrari è l’affascinante duello che va avanti da decine di anni, ma che è cominciato negli anni ’60 e che viene raccontato nel film Le Mans ’66 – La Grande Sfida.

La pellicola diretta da James Mangold, racconta questa storica battaglia tra case automobilistiche e sarà nelle sale cinematografiche il 14 novembre con la Fox. Un film di oltre due ore che secondo la critica non annoia mai.

Il duello

Nel 19663 la Ford Motor Company ha un piano: comprare la Ferrari. Per farlo contatta lo storico proprietario Enzo Ferrari, interpretato da Remo Girone. L’accordo non verrà mai trovato quando il patron del Cavallino Rampante capisce che nell’affare rientra anche la cessione della scuderia Ferrari. E’ uno dei primi duelli Ford vs Ferrari, portati al cinema grazie al film Le Mans ’66 – La Grande Sfida.

Enzo Ferrari in quegli anni è protagonista con le sue auto si aggiudica la 24 Ore di Le Mans dal 1960 al 1965. Per contrastarlo Herny Ford, interpretato da Tracy Letts, sprona il suo team a creare un’automobile capace di sfidare la grande Ferrari. Così ha inizio la battaglia che sfocia nella storica corsa del ’66.

I protagonisti

Tra i protagonisti del film Le Mans ’66 – La Grande Sfida ci sono Matt Damon nel ruolo di Carrol Shelby e Christian Bale, nei panni di Ken Miles un pilota inglese dal grande talento ma anche molto arrogante. Shelby che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1959 si è dovuto ritirare per problemi cardiaci, ma si reinventa come designer e progettista. Proprio lui viene ingaggiato da Ford per creare l’auto dovrà sfidare la Ferrari. Così nasce la Ford GT40 che ha il compito di portare a termine il sorpasso decisivo.

24 Ore di Le Mans

Nel duello Ford vs Ferrari che va in scena nel film Le Mans ’66 – La Grande Sfida si rivive non solo la bellezza dei grandi marchi automobilistici, ma anche il fascino di una sfida antica ma sempre di grande richiamo come la 24 Ore di Le Mans. La gara automobilistica si disputa annualmente al Circuit de la Sarthe nei pressi di Le Mans, in Francia e viene organizzata dall’Automobile Club de l’Ouest. La prima gara si è svolta nel maggio del 1923. Attualmente si comincia alle ore 15 del sabato per terminare il giorno dopo allo stesso orario la domenica. Il circuito è lungo circa 13 km e utilizza per buona parte strade che solitamente sono aperte al pubblico.