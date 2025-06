Follia Undertaker: autore di una pesante aggressione | “Mi ha sollevato da terra”

Lo storico wrestler della WWE ha lasciato il segno anche fuori dal ring. Il racconto incredibile di un incontro ravvicinato finito con un livido gigantesco.

The Undertaker, pseudonimo di Mark William Calaway, è una leggenda vivente del wrestling. Un’icona per milioni di fan, un simbolo indelebile della WWE. Ma dietro l’aura mistica del “becchino” si nasconde un uomo che, anche a luci spente, mantiene l’aura intimidatoria che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera, Calaway ha conquistato tutto: titoli mondiali, Royal Rumble, record di presenze nei pay-per-view e, soprattutto, la celebre *Streak* di WrestleMania – ventuno vittorie consecutive nel più grande palcoscenico del wrestling. Ma il suo successo non è solo nei numeri: è nello stile unico, nel carisma oscuro e nella capacità di trasformare ogni incontro in una storia epica.

Dal debutto nel 1990 con la gimmick del becchino, The Undertaker ha terrorizzato generazioni di avversari con le sue entrate scenografiche, i mind games e le manovre distruttive. È stato il protagonista di alcune delle rivalità più iconiche nella storia del wrestling, su tutte quella con il “fratellastro” Kane, al quale è stato legato anche nel tag team *The Brothers of Destruction*.

Tra i momenti più alti della sua carriera c’è sicuramente la vittoria contro Hulk Hogan nel 1991, che lo rese il più giovane campione del mondo dell’epoca. Ma Undertaker non è stato solo un vincitore di titoli: è stato l’uomo dei grandi match, come quelli leggendari contro Shawn Michaels e Triple H, che ancora oggi sono considerati tra i migliori nella storia della disciplina.

Un mito fuori e dentro il ring

Oltre alla sua carriera, il personaggio ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare: action figure da collezione, edizioni speciali dei videogiochi WWE, un fumetto dedicato e perfino il riconoscimento di miglior “big man” della storia del wrestling. Le sue performance negli Hell in a Cell e a WrestleMania sono diventate vere e proprie lezioni di spettacolo sportivo.

Eppure, anche lontano dalle telecamere, The Undertaker continua a incutere timore. Lo sa bene il giornalista Stefano Benzi, che racconta un episodio tanto surreale quanto doloroso. Durante un’intervista, Benzi chiese al lottatore come riuscisse a gestire il peso degli avversari quando eseguiva la famigerata piledriver con una sola mano. La risposta non fu verbale… ma pratica.

L’aneddoto da brividi: “Mi ha sollevato con un dito”

“Senza dire una parola,” racconta Benzi, “mi guarda, mi afferra, mi solleva in aria, mi gira e mi tiene in equilibrio con un dito sul braccio. Tutto il mio peso, bloccato da lui come se fossi una bambola.” Una dimostrazione brutale ma impeccabile di controllo, tecnica e forza sovrumana.

“Il giorno dopo avevo un livido gigantesco. Ma non riuscivo nemmeno a essere arrabbiato, perché avevo appena vissuto un momento epico con la più grande superstar della WWE.” E così, anche fuori dallo show, The Undertaker continua a essere ciò che è sempre stato: una leggenda vivente.