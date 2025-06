Firma il rinnovo, poi ti cediamo: Meret lascia Napoli | Va in una diretta concorrente azzurra

Prima la rinnovata fiducia e la firma del contratto, poi la cessione inaspettata. Meret pronto a salutare Napoli.

Aria di rinnovi e cambiamenti in casa Napoli. La scorsa stagione è stata a dir poco esaltante per la formazione campana. Non ha disputato alcuna coppa europea e questo le ha permesso di concentrarsi sul campionato. Così è stato. Quarto scudetto conquistato solamente all’ultima giornata dopo una cavalcata trionfale.

Prima un triello con l’Atalanta, poi il duello al cardiopalma con l’Inter. Ma a spuntarla sono stati proprio i partenopei che adesso si godono le vacanze prima di riprendere gli allenamenti. E se la squadra attende prima di scendere nuovamente in campo, la dirigenza già da settimane è al lavoro in vista dell’annata 2025/2026.

L’obiettivo principale del patron De Laurentiis è sicuramente quello di non vedersi subito scucire il tricolore del petto come successo l’anno precedente. Poi sicuramente l’intenzione è quella di fare bella figura e chissà, magari arrivare fino in fondo, in UEFA Champions League. Il primo posto ha garantito la qualificazione ai partenopei.

E allora si è cominciato a portare in Campania giocatori di spessore. Il primo della lista è Kevin De Bruyne. Da free agent è arrivato alla corte di Conte e arricchirà la rosa partenopea. Un giocatore di livello superiore che sa stare bene in campo ma anche in palcoscenici nazionali e internazionali. Poi c’è la questione rinnovi.

Mercato in via di definizione

Il calciomercato porterà quasi sicuramente qualche altra figura di spicco tra le file del Napoli. Si pensa a Grealish, piuttosto che a Lindelof. O ancora Beukema, Hien o Scalvini. Insomma tutti calciatori pronti a prendersi responsabilità non indifferenti. Inoltre, c’è da pensare ai rinnovi contrattuali e Manna si è già mosso in tal senso.

Uno dei primi giocatori a essere blindato post ferie sarà quasi sicuramente Meret. C’è un accordo verbale, manca solamente la fumata bianca. Ma la storia d’amore tra il portiere che ha conquistato due scudetti con gli azzurri e il Napoli stesso, potrebbe terminare proprio una volta apposta la firma sul rinnovo.

Destinazione Serie A

Nonostante il rinnovo di Meret sia praticamente cosa fatta, il Napoli potrebbe spingere per cederlo. O il giocatore stesso potrebbe decidere di lasciare il capoluogo campano. Questo perché sullo sfondo c’è un profilo ingombrante. E in caso di arrivo di un altro estremo difensore, la permanenza di Meret al Napoli sarebbe tutt’altro che scontata.

Il ds Manna ha puntato Milinkovic-Savic del Torino per la porta e non sembra intenzionato a mollarlo nonostante le richieste di Cairo. Se dovesse arrivare l’estremo difensore granata il Napoli potrebbe cedere Meret che, per giunta, potrebbe rimanere in Italia. Il Milan, infatti, se dovesse a sua volta salutare Maignan, potrebbe interessarsi a quel punto al portiere azzurro. Dunque le prossime giornate di mercato saranno decisive.