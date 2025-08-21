Finimondo Inter: calciatore fa tardi all’allenamento | Il capitano gli mette le mani addosso
Le squadre hanno regole ferree che vanno rispettate. Spesso però i giocatori finiscono per regolare i conti da soli.
Nelle squadre di calcio professionistiche le regole interne rappresentano una parte fondamentale della vita quotidiana dei giocatori. Non si tratta solo di tattiche e preparazione fisica, ma anche di disciplina. Una delle norme più comuni riguarda la puntualità: i ritardi agli allenamenti o alle riunioni tecniche vengono spesso puniti con multe salate o esclusioni temporanee dal gruppo. L’obiettivo non è solo mantenere l’ordine, ma anche trasmettere il senso di rispetto reciproco e responsabilità verso compagni e staff.
Molti club adottano regolamenti interni dettagliati, nei quali vengono stabilite le conseguenze per chi non rispetta orari o comportamenti. In alcune squadre, ad esempio, i giocatori che arrivano in ritardo devono pagare una somma destinata alla cassa comune, utilizzata poi per iniziative di gruppo. In altre realtà, l’allenatore può decidere punizioni più severe, come l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita successiva. Queste misure rafforzano la disciplina e dimostrano che nessuno, neppure i campioni più affermati, può permettersi deroghe.
La severità non riguarda solo la puntualità, ma anche alimentazione, uso dei social network o comportamenti fuori dal campo. Alcuni club vietano l’uso del cellulare negli spogliatoi, altri controllano scrupolosamente le diete dei calciatori. Ogni infrazione può compromettere l’equilibrio della squadra, che si regge su un delicato mix di professionalità e fiducia reciproca.
Le regole ferree, se rispettate, creano un ambiente competitivo ma equilibrato, dove ogni atleta sa di essere parte di un ingranaggio più grande. Non sono semplici imposizioni, ma strumenti per cementare lo spirito di squadra, prevenire conflitti e garantire che tutti abbiano lo stesso livello di impegno e dedizione.
La lezione ai tempi dell’Inter
In una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Sebastiano Esposito ha raccontato alcuni episodi legati alla sua esperienza con la Prima Squadra dell’Inter. L’attaccante campano ha ricordato un episodio significativo avvenuto nella stagione 2019-20, quando era agli inizi della sua carriera. Si trattava di una delle sue prime convocazioni e arrivò con appena un minuto di ritardo: «Uno solo, ma non si fa», ha spiegato.
Quel piccolo errore, commesso anni fa, gli costò caro. Entrando nello spogliatoio ricevette uno schiaffo sul collo da Handanovic, mentre Danilo D’Ambrosio decise di non rivolgergli la parola per oltre un mese. «Gli scrivevo, lo chiamavo, niente. Poi un giorno mi disse: “Ho garantito per te nello spogliatoio. E tu mi ripaghi così?”». Una lezione dura, ma formativa.
Il rapporto con D’Ambrosio
Esposito ha raccontato di aver vissuto D’Ambrosio come un fratello maggiore o addirittura un secondo padre. Nonostante la severità, ha sempre visto in lui una guida preziosa. «È stato molto duro, ma lo ringrazio. Mi ha insegnato a crescere», ha dichiarato il giovane attaccante.
Un legame suggellato da ricordi importanti, come la foto scattata insieme il giorno dell’esordio in Europa League. Oggi Esposito riconosce che proprio quella rigidità lo ha aiutato a maturare, sottolineando come l’ex compagno abbia incarnato l’esempio di chi, dopo sacrifici e sofferenze, è riuscito a coronare il sogno dello Scudetto.