Fine dei giochi: Hamilton lascia la Formula 1 | Ormai non regge più i ritmi di un tempo

Lewis Hamilton è appena arrivato ma potrebbe immediatamente lasciare la Ferrari e la Formula 1. Le ultime sul pilota.

La stagione 2025 della Ferrari si sta rivelando molto più complicata del previsto. La SF-25 ha mostrato fin da subito gravi problemi di affidabilità, impedendo alla scuderia di Maranello di offrire prestazioni realmente competitive. La monoposto è risultata complessa da gestire, poco reattiva e lontana dai livelli richiesti per lottare ai vertici della Formula 1.

Lewis Hamilton, al suo primo anno in rosso, sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua carriera. Nessun podio, distacchi pesanti da Leclerc e tanta fatica nel trovare il ritmo. Il sette volte campione del mondo non si nasconde a La Gazzetta dello Sport: “Non avevo aspettative, ma sta andando peggio di qualsiasi altra mia stagione”. Eppure, il suo amore per le corse non sembra essere svanito.

A Budapest è arrivato un dodicesimo posto in qualifica e in gara, una prestazione ben al di sotto delle attese. Hamilton ha parlato apertamente delle difficoltà, citando anche strategie poco efficaci e una macchina che fatica in ogni situazione. “Non sono frustrato, ma oggi non c’era molto di più da fare”, ha detto con amarezza ai microfoni.

Charles Leclerc, seppur con risultati leggermente migliori, ha anch’egli mostrato segnali di nervosismo. La Ferrari non ha mantenuto le promesse e la quinta posizione in classifica piloti di Leclerc e la sesta di Hamilton rispecchia un’annata complicata. Fred Vasseur, team principal, aveva indicato la necessità di semplificare la guida e migliorare la gestione tecnica, ma i frutti di quel lavoro non si sono ancora visti.

La situazione di Hamilton

Qualche timido miglioramento si è intravisto dopo le gare in Australia e a Barcellona, ma gli aggiornamenti promessi non hanno avuto l’impatto sperato. Uno dei principali problemi rimane la gestione delle gomme, con dati spesso imprecisi che compromettono le strategie di gara. Il gap con Red Bull e McLaren resta ampio.

Anche all’interno del box si respira tensione: l’ingaggio di Hamilton, che avrebbe dovuto essere il colpo di rinascita, si sta rivelando una scelta che finora ha funzionato più sul piano mediatico che su quello sportivo. I margini di distacco si attestano costantemente sui 3-4 decimi al giro, un’enormità nel mondo della Formula 1.

La notizia che suscita scalpore

A rendere ancora più cupo il quadro, si è diffusa tra alcuni appassionati l’ipotesi clamorosa di un possibile ritiro di Hamilton al termine della stagione. Una voce che, sebbene non confermata, prende corpo alla luce delle difficoltà tecniche e del morale basso del pilota. Il futuro resta un’incognita, e ogni gara sembra peggiorare il bilancio.

Ferrari intanto continua a lavorare per trovare risposte. Ma la sensazione è che molte delle soluzioni siano arrivate troppo tardi. Se davvero Hamilton dovesse decidere di fermarsi, l’addio arriverebbe senza nemmeno aver mai lottato per una vittoria con il Cavallino. E per la Rossa sarebbe l’ennesima occasione persa.