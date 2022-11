Fin dove può arrivare il Napoli

Quello che Mister Spalletti è stato in grado di fare fino ad ora è semplicemente meraviglioso. Ha costruito una squadra che funziona alla perfezione. Si vedono gioco, agonismo e voglia di vincere. Gli stessi bookmaker inglesi 2022 vedono il Napoli come la favorita per la vittoria dello scudetto e più di qualcuno sembra crederci in città.

Ma la squadra è davvero attrezzata a dovere o ci sarà un rischio di crollo nel prossimo futuro? Quest’anno più che mai l’imprevedibilità, dovuta anche alla presenza del Mondiale in Qatar, non permette analisi facili. Gli scommettitori hanno comunque voluto premiare lo sforzo fatto fino ad ora dalla squadra e hanno dato fiducia a questo gruppo solido e che sembra davvero poter vincere.

Osimhen sarà il nuovo capocannoniere?

Le quote scommessa sulla vittoria del Napoli sono interessanti, ma ancor più interessanti sono quelle che riguardano il ruolo del capocannoniere del torneo. Victor Osimhen è al momento in testa alla classifica dei cannonieri della massima serie in Italia.

Ha segnato 8 gol fino a questo momento e non va dimenticato che è stato vittima di un infortunio che lo ha tenuto dal campo per diverso tempo. Gli altri candidati, fino ad ora, sembrano essere Lautaro Martinez e Arnautovic, fermi a 7. Un gradino più basso troviamo un altro giocatore del Napoli che ha di certo saputo stupire tutti fino a questo momento, ovvero Kvaratskhelia.

Parlando puramente di quote, Ciro Immobile è ancora il candidato numero uno, subito dietro Vlahovic, poi Lukaku e solo in quarta posizione troviamo Victor Osimhen. Una bella sfida che solo gli scommettitori più audaci vorranno cogliere.

Meglio il campionato o la Champions

Quando ci sono due ghiotte possibilità all’orizzonte è certamente complicato dover scegliere. Soprattutto se queste due possibilità si chiamano campionato e Champions League. Se gli azzurri sono i favoriti per la vittoria del campionato italiano, non possiamo dire altrettanto per quanto riguarda la coppa più ambita in Europa.

Ci sono molte incognite e tante squadre più forti, basti pensare al Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, ecc. Un risultato però, la banda Spalletti, lo può portare a casa e stiamo parlando del passaggio del turno. L’Eintracht Francoforte è l’avversario che tutti si sarebbero sognati di poter affrontare agli ottavi di finale e anche in questo caso i bookmaker puntano forte sul Napoli, dando un passaggio del turno attorno al 70%, visto in percentuali.

Ci sono avversari da temere in modo particolare?

Se in Champions le avversarie sono molte, in Italia la situazione appare molto diversa. Le dirette inseguitrici, ovvero Milan e Lazio si trovano a ben 8 punti di distacco e la Juventus, che sembrava essere messa molto male, è a 10 punti in questo istante.

Verrebbe da dire che il Napoli è l’unica squadra che può ostacolare il Napoli. Insomma, con un distacco del genere a questo punto del campionato non deve fare altro che confermare le belle cose che si sono viste ed essere in grado di fare quello sprint finale che è mancato negli ultimi anni.