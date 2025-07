Ferrari devastata: ecco il problema che ha rovinato la stagione | Vasseur se n’è accorto troppo tardi

La Ferrari continua a deludere e finalmente, forse troppo tardi, è stato trovato il reale problema in grado di compromettere la stagione.

La SF-25 ha subito mostrato gravi problemi di affidabilità, rendendo difficile soprattutto per la Ferrari offrire prestazioni all’altezza, prestazioni competitive. Anche in questa stagione insomma, la scuderia di Maranello fatica a garantire risultati soddisfacenti. La complessità della monoposto non a caso risulta evidente.

Persino piloti esperti e di talento come Leclerc e Hamilton, sono in difficoltà. Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, aveva dichiarato mesi fa la necessità di intervenire su alcune priorità. Il suo obiettivo era semplificare la guida e migliorare la gestione tecnica dell’auto stessa. Ma non sembrano esserci stati risultati all’altezza.

Alcuni miglioramenti, seppur parziali, sono stati notati dopo le tappe in Australia e a Barcellona come aveva sottolineato lo stesso Vasseur. Nonostante ciò, la questione degli aggiornamenti della monoposto rimane tutt’oggi irrisolta e rappresenta un’ostacolo tutt’altro che facile da superare vista la complessità dei problemi.

Resta da vedere se il tempo e le risorse a disposizione basteranno per cambiare rotta in casa Ferrari. Tra i problemi principali Vasseur aveva inoltre segnalato delle difficoltà nella gestione delle gomme. I dati spesso imprecisi sulla loro durata infatti, hanno causato complicazioni strategiche durante i vari Gran Premi.

Un’annata di insuccessi

Lo stesso pilota del Cavallino, Charles Leclerc, non ha nascosto il proprio malcontento per la stagione in corso. La classifica piloti, dove occupa solamente la quinta posizione, riflette le difficoltà della Ferrari. L’ingaggio di Hamilton, al momento, non ha portato i risultati sperati ed è apparso più come una scelta di marketing.

Insomma la situazione resta disastrosa dalle parti di Maranello, specialmente se si pensa il distacco dalle McLaren e dalle Red Bull. Margini di 3-4 decimi al giro che in Formula 1 rappresentano un divario enorme. Ma adesso, la Ferrari, avrebbe trovato forse troppo tardi, il vero motivo delle disfatte stagionali.

Il vero problema

Il problema principale della Ferrari SF-25 o comunque uno dei tanti, potrebbe derivare dalla sospensione pull-rod, introdotta quest’anno. Secondo l’esperto Chinchero, ci sarebbero delle criticità legate all’idroguida, che penalizzano e di molto la vettura soprattutto nelle curve veloci. Questo influirebbe in maniera negati sulla stabilità e la precisione della guida.

Carlo Platella, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram, dnaf1_, ha aggiunto che la nuova sospensione avrebbe obbligato i tecnici a riprogettare sia la scatola del cambio, sia il sistema idraulico dello sterzo. Queste modifiche potrebbero aver compromesso anche l’efficienza del servi sterzo.