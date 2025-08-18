Fermate subito la trattativa, ha seri problemi al ginocchio | I tifosi del Napoli erano già a Capodichino
I tifosi del Napoli erano oramai pronti ad accoglierlo all’aeroporto: alla fine, però, la trattativa è saltata per dei problemi di salute.
Il Napoli guarda già avanti e non vuole perdere tempo nella costruzione del futuro. Dopo aver conquistato il quarto scudetto della sua storia, il club si è messo subito al lavoro per preparare al meglio la stagione 2025/2026. Aurelio De Laurentiis punta a dare continuità ai successi e a creare un ciclo vincente, nonostante qualche delusione sul fronte mercato.
Il trionfo contro il Cagliari, con le firme di McTominay e Lukaku, resterà una pagina storica per la società. Una vittoria che ha riportato il tricolore sulle maglie azzurre e ha acceso l’entusiasmo in tutto l’ambiente. Ma in casa Napoli sanno bene che difendere il titolo sarà una sfida ancora più dura.
Antonio Conte ha scelto di proseguire il percorso in panchina, segno di fiducia e convinzione nel progetto. Insieme a lui, De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno costruendo una squadra pronta non solo per il campionato, ma anche per la Champions League, traguardo conquistato grazie al titolo nazionale.
La prossima stagione sarà completamente diversa dalla precedente. Senza coppe europee, il Napoli lo scorso anno ha potuto concentrarsi solo sulla Serie A; ora, invece, il calendario sarà fitto. Sarà fondamentale avere ricambi di livello per mantenere alta la competitività su tutti i fronti.
Il lavoro di Manna
Manna ha avviato un mercato ambizioso. Il colpo di punta è stato Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo una carriera strepitosa con il Manchester City. Un leader tecnico e carismatico che dovrà fare la differenza nei momenti chiave della stagione, anche se è apparso appannato nelle amichevoli estive.
Accanto al fuoriclasse belga sono arrivati anche Lorenzo Lucca dall’Udinese, Sam Beukema dal Bologna per 31 milioni, Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni e Noa Lang dal PSV. Ma un giocatore spento l’entusiasmo nei tifosi: era tutto pronto per il suo acquisto.
Trattativa saltata
Nell’estate 2017 il Napoli si trovò a dover risolvere due questioni di mercato: il ruolo del terzo portiere e quello del terzino destro secondo quanto riportato da onefootball.com. Per quest’ultimo, il prescelto inizialmente era Stefan Lainer del Red Bull Salisburgo, ma a trattativa praticamente chiusa il club austriaco decise di alzare le richieste economiche.
Il piano B portava a Youssouf Sabaly, laterale senegalese del Bordeaux. Con la società francese l’accordo era stato trovato, ma l’operazione saltò a causa di problemi al ginocchio del calciatore emersi durante le valutazioni mediche. Così il Napoli dovette rinunciare al suo acquisto nonostante l’entusiasmo attorno al giocatore.