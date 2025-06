Ferguson lo voleva a Manchester: gli sparano alla testa per una stupida lite | Si è salvato per miracolo

Spesso il sogno di un ragazzo può essere spezzato da un evento anche difficile da spiegare, eppure bisogna accettarlo.

Dopo il suo ritiro dal calcio nel 2013, Sir Alex Ferguson ha scelto una vita più riservata, lontana dalla pressione quotidiana delle panchine. Tuttavia, non ha mai smesso di gravitare intorno al Manchester United, club che ha guidato per 27 anni, diventandone simbolo e leggenda. Ricopre ancora un ruolo da ambasciatore e consulente, pur senza intervenire direttamente nelle scelte tecniche, rispettando il lavoro dei suoi successori.

Negli ultimi anni, Ferguson ha affrontato anche momenti difficili. Nel 2018 è stato colpito da un’emorragia cerebrale che ha richiesto un delicato intervento chirurgico. Dopo settimane di terapia intensiva e riabilitazione, è riuscito a riprendersi, ricevendo affetto da tutto il mondo calcistico. L’esperienza lo ha spinto a riflettere ancora di più sul valore del tempo e della salute, come ha raccontato nel documentario Never Give In, diretto dal figlio Jason.

Nonostante l’età, Ferguson partecipa ancora a eventi pubblici e culturali, tiene occasionali conferenze e scrive. Ha pubblicato libri sulla leadership e sulla propria carriera, condividendo la sua visione di gestione, disciplina e motivazione. La sua figura continua a essere un punto di riferimento per allenatori, dirigenti e appassionati di calcio.

La sua presenza all’Old Trafford, nelle partite casalinghe dello United, è ormai un rituale. Seduto in tribuna d’onore, osserva il suo vecchio club con affetto e discrezione. Sir Alex Ferguson oggi incarna l’immagine del grande saggio del calcio: rispettato, ascoltato, ma sempre pronto a fare un passo indietro quando serve.

Il colpo che ha spezzato un sogno mondiale

Il 25 gennaio 2010 la carriera di Salvador Cabañas si è fermata in un istante. Un proiettile sparato alla testa da un narcotrafficante in un bar di Città del Messico ha spento le speranze di un intero paese. Cabañas, a 27 anni, era nel pieno della sua maturità calcistica, reduce da una straordinaria qualificazione mondiale con il Paraguay e destinato a essere protagonista a Sudafrica 2010. Aveva segnato 6 reti nel girone sudamericano, due delle quali al Brasile. Era il leader di una generazione d’oro, ma quel Mondiale non lo giocherà mai.

Pochi giorni prima della tragedia, aveva ricevuto un’offerta dal Manchester United, ma aveva scelto di restare in Messico, convinto dal Club América con un contratto raddoppiato e due appartamenti in regalo. Miglior giocatore d’America nel 2007, capocannoniere della Libertadores nel 2008 con 8 reti, Cabañas era ammirato ovunque. Ma tutto è finito in un bagno, per una discussione futile, con la pistola puntata da un presunto tifoso scontento.

Dalla pallottola nel cranio al banco del panificio

Contro ogni pronostico, Cabañas è sopravvissuto. Il proiettile è rimasto nella sua testa, troppo rischioso da estrarre. Dopo cinque giorni di coma, ha iniziato una lenta riabilitazione. Due anni più tardi è tornato a giocare, firmando con il 12 de Octubre, il club che lo aveva cresciuto. Ha provato a riprendersi tutto, giocando con una pallottola nel cranio e quasi cieco da un occhio, ma il danno era troppo profondo.

La beffa peggiore è arrivata fuori dal campo: truffato dalla moglie e dall’agente, ha perso quasi 10 milioni di dollari. Ridotto in povertà, oggi lavora nel panificio dei genitori, svegliandosi alle 4 del mattino. Non si vergogna. «Mi riconoscono e mi chiedono del calcio: rispondo sempre con piacere». Ha perso la carriera, la ricchezza, ma non la dignità. Sogna di tornare da allenatore. Per il Paraguay, resterà sempre un eroe.