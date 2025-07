Fatevi bastare 8 milioni: preso Nicolussi Caviglia | Vuole alzare lo scudetto in faccia alla Juve

Per Nicolussi Caviglia sono necessari 8 milioni di euro. Il calciatore vuole vincere lo scudetto e non nella Juventus.

Il calciomercato estivo che proietta alla stagione 2025/2026 è ufficialmente iniziato. Non appena finita la regular season le voci hanno subito iniziato a girare ma adesso gli affari si potrebbero concretizzare. Discussioni, trattative, fumate bianche o fumate nere, insomma è il momento in cui entrano in gioco le dirigenze dei vari club.

Si cercherà di smussare la propria squadra cedendo giocatori che non fanno più parte del progetto e allo stesso tempo si cercherà di rafforzare la propria rosa in vista della nuova annata. Non mancheranno i colpi di scena e uno dei tanti, uno dei primi, potrebbe arrivare direttamente da Venezia.

La compagine è appena retrocessa in Serie B dopo appena un anno in massima serie. I lagunari sono arrivati penultimi con 29 punti raccolti, figli di sole cinque vittorie, quattordici pareggi e ben diciannove sconfitte. Insomma un’annata fallimentare che ha spinto Di Francesco e i suoi nel baratro della Serie B.

E in chiave mercato si è già attivato il Venezia, tanto in entrata quanto in uscita. Ad abbandonare la compagine veneta potrebbe essere uno dei pezzi da novanta. Uno di quei giocatori in grado di spostare gli equilibri di una partita, specialmente a centrocampo. Stiamo ovviamente parlando di Hans Nicolussi Caviglia.

Le ambizioni di Nicolussi Caviglia

Il giovane centrocampista classe 2000 è a tutti gli effetti un calciatore del Venezia. Nicolussi Caviglia è stato prelevato dalla Juventus e ora potrebbe approdare in una diretta concorrente. La Vecchia Signora non ha puntato su di lui e allora la voglia di riscatto da parte del calciatore è tanta.

Dunque Nicolussi Caviglia potrebbe già lasciare il Venezia e dunque non prendere parte al prossimo campionato cadetto. I lagunari rimarrebbero orfani di un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco. Questo perché il giocatore nativo di Aosta potrebbe vestire i colori di una big di Serie A.

Servono 8 milioni

Dopo aver disputato ben 35 partite con il Venezia lo scorso anno, con 2870 minuti totali accumulati con 4 gol segnati e 2 assist, Nicolussi Caviglia potrebbe salutare gli arancioneroverdi per salire in Serie A. E a corteggiarlo ci sarebbe un top club, uno di quelli che punta possibilmente alla conquista della A.

Stiamo parlando della nuova ambiziosa Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri potrebbero investire ben 8 milioni per assicurarsi le prestazioni sportive di Nicolussi Caviglia ma tutto dipenderà dalla permanenza o meno di un giocatore. Si tratta di Asllani. Se dovesse partire quest’ultimo, si spianerebbe la strada per Nicolussi Caviglia.