Fabian Ruiz aspetta il Barcellona e frena il rinnovo con il Napoli. Il centrocampista andaluso, ex Betis Siviglia, aspetta l’offerta dei blaugrana.

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, Mundo Deportivo, Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli per il Barcellona. Il centrocampista andaluso, impegnato nelle operazioni di rinnovo con il club azzurro avrebbe cambiato idea. Il club di Messi lo aspetta

Il centrocampista ex Betis, spiega il quotidiano sportivo, sta vivendo male la situazione di crisi creatasi a Napoli, il Barcellona lo segue da tempo.

Eric Abidal, direttore Sportivo del Barcellona, ha visionato Fabian Ruiz dal vivo in più di una occasione, l’ultima volta in occasione della vittoria del Napoli a Lecce.

Fabian Ruiz è consapevole dell’interesse che il Barcellona nutre, e la situazione creatasi a Napoli potrebbe favorire la trattativa.

In Campania il giocatore spagnolo è arrivato dal Betis Siviglia per una cifra di 30 milioni di euro, ma il suo valore, secondo le stime di Transfermarkt, è già salito ad oltre 60 milioni di Euro.

Gli agenti di Fabian, sono impegnati nella trattativa di rinnovo con il Napoli. Il presidente De Laurentiis aveva espresso la volontà di inserire una clausola da 120 milioni nel nuovo contratto.

Resta da capire se le voci provenienti dalla Spagna daranno un’accelerata alla trattativa di rinnovo oppure favoriranno realmente il passaggio di Fabianm Ruiz dal Napoli al Barcellona.